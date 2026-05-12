Ла Лига: экспресс на матчи 12 мая 2026 года

Сегодня, 12 мая, состоятся некоторые матчи 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Сделали прогнозы и собрали специальный экспресс.

Прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетико»

В Ла Лиге «Атлетико» давно смирился с четвёртым местом. Все силы бросил на Лигу чемпионов с Кубком Испании, но случились неудачи. Остаётся просто доиграть сезон. Впереди «Осасуна» — хорошая, организованная и мотивированная команда. Сражается за зону еврокубков: шансы невелики, однако они есть. Здорово выступает на своём поле — мало пропускает, редко проигрывает. В минувшем сезоне дома разобралась с «Атлетико» со счётом 2:0.

Есть все основания полагать, что Диего Симеоне останется без победы. Мы же предпочтём поставить на голы. Вернее, на их отсутствие. В восьми из девяти предыдущих очных встреч забивала только одна из команд. Любопытно, что нулевых ничьих при этом не было ни разу. Что ж, ОЗ — нет за 2.00 нас полностью устроит.

Прогноз на матч «Бетис» — «Эльче»

Мотивация — страшная штука. «Бетис» долгое время исправно набирал очки, показывал довольно зрелищный футбол и часто радовал нейтральную публику красивыми голами. Однако в какой-то момент стало понятно, что никуда он с подводной лодки не денется. В смысле — выше не поднимется, ниже не опустится. «Эльче» формально не обезопасил себя от вылета. Впрочем, с такими результатами это вопрос времени. Извините, но клуб в апреле выдавал серию из трёх побед!

Гости забивают чаще всех в нижней половине турнирной таблицы. Другое дело, что на выезде они практически не выигрывают, получая в среднем по два мяча за 90 минут. Учитывая фривольное положение «Бетиса», напрашивается ставка на голы. Коэффициент на «обе забьют» скромен, а вот классический тотал больше 2.5 гола идёт за неплохие 1.74. Альтернатива — гол в первые 30 минут за 1.80. Обе команды довольно редко затягивают с изменением счёта.

Прогноз на матч «Сельта» — «Леванте»

Коротко о главном: обе команды более чем мотивированны. Способны проваливаться, выдавать слабые матчи и проигрывать, имеют свои плюсы и минусы. Однако точно не станут валять дурака. Для заключительной части сезона уже немало. Играть в поддавки и пускаться в эксперименты с составом никто не станет. Только борьба до финального свистка, только хардкор!

То есть «Сельта», конечно, фаворит. Особенно в родных стенах. Однако легко ей однозначно не будет. «Леванте» в последнее время сравнительно надежён в обороне и опасен на стандартах. В первом круге, между прочим, с 29-й минуты играл в меньшинстве и остался ни с чем только на 90+1-й (1:2). Полагаем, даст бой и теперь. Мы бы выбирали между форой (+1) на аутсайдера за 1.60 и ИТБ 1 гола «Леванте» за 1.92.

Экспресс на матчи чемпионата Испании 12 мая 2026 года

Общий коэффициент: 2.00 х 1.74 х 1.92 = 6.68.