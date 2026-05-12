Финал Кубка Италии «Лацио» — «Интер»: есть «золотой» дубль!

13 мая состоится финал Кубка Италии «Лацио» — «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что думают букмекеры о финале Кубка Италии

Букмекеры отдают предпочтение миланцам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.81, а победа «Лацио» оценивается коэффициентом 4.82. Ничейный исход можно найти в линии за 3.64.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Как дела у «Лацио»

С учётом всех ограничений и осложнений, Маурицио Сарри справился просто блестяще. У клуба хватает финансовых проблем: то трансферный бан наложат, то зимой приходится продавать важных исполнителей без ведома тренера. В таких условиях не хочет работать никто. Но некоторые всё же справляются. Сарри справился.

В чемпионате Италии держали планку. На зону еврокубков не претендовали, хотя держались неподалёку. Финишировали в верхней половине таблицы — уже хлеб. А главное — дали джазу в Кубке страны. Сетка выдалась тяжелейшая: «Милан», «Болонья» и «Аталанта». Никаких середняков и аутсайдеров, не говоря уже о представителях низших дивизионов. И вот пожалуйста — римляне в финале. Не хватает только скальпа финального босса.

Как себя чувствует «Интер»

Как финальный босс. С Лигой чемпионов не сложилось: при такой жеребьёвке могли и должны были проходить дальше. Суперкубок Италии тоже не забрали — неприятно. Что ж, хотя бы в Серии А быстро разобрались со слабым отрезком. На финише часто теряли очки, зато проигрывать перестали. Этого хватило, чтобы заранее обеспечить себе скудетто. Конкуренты не впечатляли.

В Кубке Италии соперники оказались куда проще: «Венеция» из второго дивизиона, образцовый середняк «Торино» и умеренно опасный «Комо». Конечно, Кристиану Киву хотелось бы увенчать первый год работы в гранде «золотым» дублем. Тогда сезон однозначно получится успешным. Даже если в какой-то момент мечталось о большем.

Прогноз на финал Кубка Италии «Лацио» — «Интер» 13 мая 2026 года

Проверочная работа завершена, наступает контрольная. Дело в том, что соперники сыграют друг с другом два раза подряд. Финал Кубка Италии состоит из одного матча, однако календарь Серии А решил немного пошалить. Переоценивать значимость той игры не будем: команды фактически не имели турнирной мотивации, к кубковой битве наверняка что-нибудь заготовят.

«Интер», разумеется, ощутимо сильнее. Важный нюанс — встреча пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико», родном для «Лацио». Это, конечно, не выравнивает шансы, но делает их несколько ближе. Другое дело, что очные встречи на «Олимпико» в последнее время приносят миланцам только радость. Даже если выносить за скобки свежую встречу, получим две сухие победы подряд — 2:0 в 2023 году и жуткие 6:0 с голами шести разных футболистов в 2024-м.

Как ни крути, ресурсов у гостей заметно больше. Сарри выстроил добротную оборону и умеет успокаивать игру через контроль мяча, однако разница в классе кажется чрезмерной. Заряженный «Интер» по-прежнему превосходит в Италии всех. Не будем мудрить — П2 за 1.81.

