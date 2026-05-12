«Ланс» — «ПСЖ». Матвей Сафонов снова на коне

13 мая в перенесённом матче 29-го тура чемпионата Франции встретятся «Ланс» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» 13 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.46. Победа «Ланса» оценивается коэффициентом 8.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Ланс» — «ПСЖ»

Какой ещё 29-й тур, когда до завершения розыгрыша чемпионата Франции участникам осталось провести по одному матчу? О, это целая история! Спасибо регламенту Лиги 1. Согласно установленным правилам, участник поздних стадий еврокубков имеет право на перенос встреч внутреннего первенства при наличии соответствующего желания. «ПСЖ» такое желание продемонстрировал.

В чём подвох? О, это ещё интереснее! Мнение второй стороны при этом вообще не имеет никакого значения. У неё остаётся два варианта: безропотно покориться или ворчать, злиться, жаловаться… а уже потом покориться. «ПСЖ» перенёс две игры, разгрузил календарь. Соперники гневились в прессе и за словом в карман не лезли, но это ничего не изменило.

Так что повод обижаться у «Ланса» есть. И не только у него. Видите ли, клуб стал возмутителем спокойствия в тихом водоёме французского футбола. Мы привыкли, что «ПСЖ» с грацией асфальтоукладчика добывает очередной титул. Конкуренты и в самом деле не смогли воспользоваться проблемами гегемона в первой части сезона. Все, кроме «Ланса».

Тот долгое время лидировал, а потом шёл ноздря в ноздрю с парижанами. Случись игра 29-го тура в положенную дату, чемпионская гонка могла бы получить импульс, интрига достигла бы предела. А так исход фактически предопределён: Давид выдал отрезок с тремя осечками за пять туров, после чего преимущество Голиафа смотрится внушительно. Есть право на ошибку. Тут хоть из штанов выпрыгни — всё равно чемпионами не стать.

В общем, случившееся останется на совести руководства Лиги 1 и боссов «ПСЖ»: они действовали в своих интересах, имея на это право. У «Ланса» остался скромный шанс порадовать себя и нейтральных зрителей, в каком-то смысле восстановить справедливость. Чемпионами не станем — так хоть праздник чужой испортим. Тоже дело!

Беда в том, что семь предыдущих очных встреч закончились победами парижан. Одна, правда, в серии пенальти — дело было в Кубке Франции. И больше одного мяча «Ланс» не забивал ни разу. Так что ИТМ 1 гола хозяев с крепким коэффициентом 1.74 выглядит солидно. Матвей Сафонов в полном порядке и не подведёт. Кроме того, парижанам некогда распыляться на Лигу 1, там второй подряд титул в Лиге чемпионов перед глазами маячит.

Ставка: ИТМ 1 гола «Ланса» за 1.74.