«Алавес» — «Барселона». После «Реала» кулаками не машут

13 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Алавес» — «Барселона» 13 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.77. Победа «Алавеса» оценивается коэффициентом 4.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона»

«Барселона» докатывает сезон. Он получился насыщенным, долгим, местами даже утомительным. А самое главное — успешным. Мечталось, разумеется, о большем. И ведь поводы надеяться на лучшее были. Футбол показывали классный, забивали много, выдали целую россыпь по-настоящему ярких и зрелищных матчей. Всё это так.

Увы, дважды напоролись на «Атлетико» — в полуфинале Кубка Испании и четвертьфинале Лиги чемпионов. Оба раза были близки к спасению, однако немного не хватило. В сухом остатке — победа в Суперкубке Испании, а также защита чемпионского титула в Ла Лиге. Разве плохо? Особенно с учётом не самой простой финансовой ситуации и постоянных повреждений.

После вылета из Лиги чемпионов и очередной осечки «Реала» стало понятно: до окончания сезона у сине-гранатовых будет ровно один по-настоящему значимый матч. Он остался позади: «класико» с «Реалом» на своём поле состоялось 10 мая, а уже спустя 2,5 дня предстоит сражаться с «Алавесом». Ещё и на выезде.

Будем честны: в такой ситуации едва ли стоит ожидать от каталонцев их лучшего футбола. Во-первых, сил и эмоций оставили достаточно. Во-вторых, меньше всего тренерскому штабу нужны новые травмы в концовке уже фактически завершённого сезона. И так Ламин Ямаль получил повреждение! На носу ЧМ-2026, важно беречь здоровье футболистов. Поэтому ожидаем ротацию.

Дело ещё и в том, что «Алавес» предельно мотивирован. Ноги убирать в стыках не будет. Наоборот! Ведь для него оставшиеся встречи — буквально вопрос жизни и смерти. Команда изо всех сил сражается за сохранение прописки в элитном дивизионе. Конкуренты не сдаются, потому делить матчи на важные и не очень нельзя. Цепляться надо с любым соперником. Особенно в родных стенах.

Надо сказать, в первом круге аутсайдер попил кровушки у «Барселоны». Забил на первой же минуте и оставался в игре до компенсированного ко второму тайму времени, когда Дани Ольмо установил окончательный счёт (3:1). «Алавес» в последнее время редко проигрывает, а дома пропускает всего 1,2 мяча за матч. Мало для представителя подвала. С учётом вероятной ротации каталонцев, напрашивается ИТМ 2 голов «Барселоны» за 1.73. Три очка фаворит, может, и добудет, но парада голов не ждём.

Ставка: ИТМ 2 голов «Барселоны» за 1.73.