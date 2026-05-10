«Локомотив» — «Ак Барс»: после такого Радулов и Хартли не упустят Кубок Гагарина

11 мая в Ярославле стартует финальная серия плей-офф КХЛ. За Кубок Гагарина будут сражаться ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Железнодорожники — действующие обладатели трофея, они могут стать чемпионами второй год подряд. «Барсы» же трижды владели Кубком, последняя их победа датирована 2018 годом. Кто же окажется сильнее?

Расписание матчей в финальной серии Кубка Гагарина

Серия стартует двумя матчами в Ярославле, а потом команды дважды сыграют в Казани. Если этого не хватит для определения победителя, то команды будут меняться площадками каждую встречу. Седьмая игра при необходимости состоится на льду «Локомотива».

Полностью расписание финала выглядит следующим образом:

матч 1 — Ярославль — 11 мая, 14:30 мск;

матч 2 — Ярославль — 13 мая, 19:00 мск;

матч 3 — Казань — 15 мая, 19:00 мск;

матч 4 — Казань — 17 мая, 14:30 мск;

матч 5 (если понадобится) — Ярославль — 19 мая;

матч 6 (если понадобится) — Казань — 21 мая;

матч 7 (если понадобится) — Ярославль — 23 мая.

Коэффициенты букмекеров на финальную серию Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс»

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение ярославцам. Поставить на победу «Локомотива» в серии можно с коэффициентом 1.78, а шансы «Ак Барса» оценили в 2.05.

На то, что в серии будет как минимум шесть матчей, можно заключить пари за 1.50, а на то, что команды выяснят сильнейшего максимум за пять встреч, предлагают котировку 2.40. На то, что в этом противостоянии будет решающий седьмой матч, можно сделать ставку с коэффициентом 2.85.

Прогноз на финал плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс»

Как бы ни завершился финал Кубка Гагарина, то, что сотворил «Локомотив» в полуфинале с «Авангардом», войдёт в историю КХЛ. Ушли с 1-3 в серии, при этом уступали 0:2 за 34 секунды до конца шестого матча и 1:3 — в седьмом. Кто-то назовёт это чудом, а кто-то — чемпионским характером. Так или иначе, команда Боба Хартли в финале.

Как всё это спроецировать на решающее противостояние? С одной стороны, это огромный буст уверенности, куража и прочих синонимов. Об эмоциональном опустошении здесь вряд ли может идти речь, тем более что начинать финал «Локо» будет на своей полной арене, где трибуны обязательно погонят вперёд. С другой — лишние две встречи и на четыре дня меньше на восстановление, в физическом плане это может сказаться ближе к середине серии.

На фоне ярчайших матчей «Локомотива» у «Ак Барса» всё прошло куда более спокойно, хотя казанцы по ходу этого плей-офф выиграли сразу две серии, где фаворитами не считались. Сначала высадили минское «Динамо», причём не отдав ни одного матча, а следом и чемпионов регулярки — магнитогорский «Металлург».

Чем хороша команда Анвара Гатиятулина? Она играет в агрессивный хоккей, не прощает малейших ошибок соперника. Может быть, у этого «Ак Барса» нет суперзвёзд, но очень глубокий и сбалансированный состав. Классные нижние звенья, ну и, конечно, вратарь. Тимур Билялов действует весь плей-офф очень стабильно и надёжно.

Что может настораживать? Если взглянуть на хG, то «Локомотив» забросил практически всё то, что должен был — всего +0,9 шайбы. Казанцы же забросили в полуфинале больше чем на шесть шайб в сравнении с созданными моментами. Выжали максимум даже из полумоментов. Смогут ли они поддержать такой же убийственный уровень? Есть сомнения.

«Ак Барс» свежее, однако немного выпал из игрового тонуса. Неделя без матчей — по меркам КХЛ целая вечность. В этом плане у ярославцев будет преимущество, тем более на своём льду. Казанцы вообще очень давно не побеждали в гостях у «Локомотива», в регулярке команды обменялись домашними успехами. Кажется, что в начале серии у команды Хартли будет преимущество. А как мы знаем, если этой команде дать шанс, то она его уже не упускает. Как бы ни был свеж и хорош «Ак Барс» на своей площадке — ни одного поражения в этом плей-офф. И это, кстати, тоже фактор — все серии когда-нибудь заканчиваются.

Снимаем шляпу перед Гатиятулиным и его командой — они провели великолепный сезон, но «Локомотив» не для того совершал чудо в полуфинале. Опыт и эмоции — великая вещь, и на этот раз они на стороне Ярославля.

Ставка: победа «Локомотива» в серии за 1.78.