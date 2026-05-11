«Дрим-тим» от Канады, а России — снова нет. Чего ждать от ЧМ-2026 по хоккею

15 мая в Швейцарии стартует 89-й чемпионат мира по хоккею. Уже пятый год подряд этот турнир по политическим причинам пропустит сборная России. Но и без наших хоккеистов будет на кого посмотреть. Изучаем составы команд и прогнозы букмекеров.

Где пройдёт ЧМ-2026 по хоккею?

Турнир пройдёт в Швейцарии, а точнее, в двух городах — Цюрихе и Фрибуре. Решающие матчи состоятся на арене «Swiss Life Arena» в Цюрихе, которая вмещает 12 000 зрителей.

Какой формат у хоккейного ЧМ-2026?

Уже по традиции в турнире примут участие 16 команд. В сравнении с прошлым сезоном покинули элитный дивизион сборные Франции и Казахстана, а им на смену пришли команды Великобритании и Италии.

Команды разделили на две группы по восемь в каждой. На предварительном этапе они сыграют в один круг, по четыре сильнейшие отправятся в плей-офф. Команды, которые займут последние места в восьмёрках, покинут элиту.

Состав групп выглядит следующим образом.

Группа А



США

Швейцария

Финляндия

Австрия

Латвия

Германия

Великобритания

Венгрия



Группа B



Канада

Швеция

Италия

Дания

Чехия

Словакия

Норвегия

Словения

Кто фаворит ЧМ-2026 по хоккею?

Букмекеры в своих предстартовых раскладах выделяют одного главного фаворита — сборную Канады. Поставить на неё можно с коэффициентом 2.30. «Кленовые» не смогли выиграть Олимпиаду в Милане и на чемпионат мира привезут настоящую «дрим-тим». Капитанскую лычку получил Маклин Селебрини, а помогать ему будут настоящие мастодонты — Марк Шайфли, Эван Бушар, Джон Таварес, Мэтью Барзал. Любое место, кроме первого, будет расценено как провал.

За 6.00 можно поставить на Финляндию или Швейцарию. Сборная Суоми везёт на турнир оправившегося от травмы Александра Баркова. С дисциплиной у финнов всегда было всё в порядке, а здесь и нападение расцветёт.

Что до хозяев турнира, то здесь, конечно, в наличии все свободные звёзды — Роман Йози, Нико Хишир, Нино Нидеррайтер. Как-никак домашний чемпионат мира. Однако есть и проблема — буквально за месяц до старта уволили тренера Патрика Фишера. Причина явно надуманная — поддельный ковидный сертификат ещё в 2022 году. За наставника пытались вступиться и болельщики, и игроки. Но, похоже, обратной дороги нет — на ЧМ-2026 Швейцарию будет возглавлять экс-ассистент Фишера Жан Кадье.

На сборную Швеции можно поставить за 7.00. Коэффициенты на «Тре Крунур» довольно высокие, даже букмекерам надоело ждать прорыва от этой команды. В группе они всегда выглядят хорошо, однако в плей-офф всё испаряется. Состав подобран неплохой, но это вообще не гарантия успеха, как показывает время.

Шансы США оценили в 7.50. У американцев — действующих чемпионов мира — на этот раз очень молодая команда с единственной звездой — Мэттью Ткачуком. Таланта хватает, но с опытом не очень. Посмотрим, что получится у «звёздно-полосатых».

Первый эшелон фаворитов закрывает Чехия, на которую предлагают котировку 11.00. Здесь тоже есть вопросы по составу, пока непонятно, кто из игроков НХЛ освободится для сборной. Однако чехи всегда очень неудобны для любого фаворита.

Из остальных команд можно выделить Словакию (36.00) и Германию (40.00). Первые надеются на то, что по ходу турнира подъедет Юрай Слафковски, вторые хоть и останутся без Леона Драйзайтля, но в остальном ждут неплохую подмогу из-за океана.