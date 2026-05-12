«Локомотив» — «Ак Барс», второй матч. Всё нормально, едем дальше

13 мая состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс». Игра пройдёт в Ярославле на «Арене-2000», стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. После первой встречи впереди ярославцы — 1-0.

Коэффициенты на второй матч «Локомотив» — «Ак Барс» 13 мая 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу ярославцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Ак Барса» оценивается коэффициентом 2.95. Овертайм можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не ждут открытого хоккея. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.

Прогноз на второй матч финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс»

Первый матч нельзя сводить к простому тезису, что кто-то сильнее. Казань нормально вошла в игру: уже в начале получила большинство, Семёнов попал в штангу, у Фальковского дважды были моменты, а концовка первого периода вообще осталась за гостями. Гатиятулин после встречи ровно это и проговорил. Стартовые эмоции соперника сдержали, первый период был рабочим, но начало второй двадцатиминутки перевернуло всё.

А перевернуло не давление на 10 и больше минут, а конкретный дуплет. Радулов забил на 21.02, Берёзкин добавил уже на 21.48 — и за 46 секунд «Ак Барс» из вполне живого финального матча провалился в 0:2. Дальше Фрейз реализовал большинство, Миллер отыграл одну шайбу в третьем периоде, однако игра уже шла по ярославскому сценарию.

И вот здесь важная штука. По статистике это тоже не было избиением. «Ак Барс» перебросал «Локомотив» в створ — 32:21, выиграл больше вбрасываний — 31:28, чуть дольше находился в атаке — 13:36 против 12:24. То есть Казань не выглядела командой, которую смяли. Она проиграла реализацию, концентрацию на стыке периодов и один ключевой отрезок, который, однако, в финале стоит целого матча.

У «Локомотива» при этом есть железный аргумент — он уже не просто выживает на эмоциях после серии с «Авангардом», а снова держит структуру. Хартли признал, что после шестого и седьмого матчей полуфинала эмоций осталось много, первый период ушёл на адаптацию, зато второй стал определяющим. И это очень чемпионская история: команда не обязана быть лучшей все 60 минут.

Для «Ак Барса» вторая встреча почти важнее первой. При 0-2 ехать в Казань можно, но с совсем другим грузом: придётся не просто выигрывать дома, а вытаскивать серию из-под контроля «Локомотива». Поэтому Гатиятулин должен убрать эти провалы после пропущенной шайбы. Казани нужен матч без паники — больше дисциплины после смен, меньше суеты при выходе из зоны.

Именно поэтому «верх» здесь нам не нравится. Первая игра дала четыре шайбы, но три из них пришли в одном периоде, а не из-за постоянного обмена моментами. «Ак Барс» после такого поражения будет ещё суше, а «Локомотив» при счёте 1-0 в серии не обязан раскрываться.

Кроме того, по очным встречам на ярославском льду «низ» тоже хорошо ложится. В семи из восьми последних встреч в Ярославле команды не забрасывали больше четырёх шайб в основное время. Тотал меньше 4.5 шайбы — ставка не против Казани и не за Ярославль, а за сценарий второго матча. На наш взгляд, это снова будет плотная игра с высокой ценой первой ошибки. И никто не захочет ошибаться.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.75.