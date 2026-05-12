«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Последний шанс догнать «Арсенал»

13 мая состоится перенесённый матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Игра пройдёт в Манчестере на «Этихаде», старт — в 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 13 мая 2026 года

Букмекеры считают явным фаворитом «Манчестер Сити». Сделать ставку на победу команды Пепа Гвардиолы предлагается с коэффициентом 1.20. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 15.25. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50.

При этом аналитики ждут результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.00.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

Здесь всё начинается не с вывески, а с таблицы. «Манчестер Сити» идёт вторым — 74 очка после 35 матчей, у «Арсенала» — 79 очков после 36 встреч. То есть эта перенесённая игра — не бонус, а последний рычаг давления на лидера. Победа сокращает отставание до двух очков, осечка — превращает чемпионскую гонку в формальность. Сэкономить силы не получится.

С другой стороны, у «Сити» действительно неудобный календарный узел. Это последняя игра перед финалом Кубка Англии с «Челси», и Гвардиола может думать о ротации. Плюс по составу не всё стерильно: Хусанов и Родри под вопросом, Гвардиол — долгосрочная потеря. Но у «горожан» сейчас такая глубина атаки, что даже ротация не отменяет базовую задачу: забрать мяч, прижать соперника, давить.

Матч с «Брентфордом» показал, почему «Манчестер Сити» нельзя оценивать только по счёту. Было 3:0, однако все голы пришли после перерыва: Доку открыл, Холанд забил 26-й мяч в лиге, Мармуш закрыл игру в компенсированное время. При этом отметим 25 ударов «Сити» против четырёх у «Брентфорда» — это уже не просто победа, а внушительное давление, которое рано или поздно ломает соперника.

«Кристал Пэлас» приедет в Манчестер не в режиме выживания, и это важная деталь. В АПЛ команда Гласнера идёт в середине таблицы, зато в Европе сделала исторический рывок: 2:1 с «Шахтёром», 5:2 по сумме двух встреч и первый еврофинал в истории клуба. 27 мая лондонцам играть против «Райо Вальекано» в Лиге конференций. То есть мотивации рвать жилы в АПЛ нет никакой. Но зато тебя ничего не сковывает.

Впрочем, в матчах с «Сити» свободы обычно мало. Первая очная встреча сезона закончилась со счётом 3:0 в пользу манчестерцев на «Селхерст Парк». Плюс в 25 встречах АПЛ между этими клубами у «Сити» 17 побед, у «Пэлас» — всего три. Да, в Манчестере «орлы» иногда устраивали неприятности, однако текущий расклад слишком сильно толкает хозяев к прагматичной, тяжёлой, но уверенной победе.

Чистая П1 за 1.20 — это не ставка, а констатация. Тотал больше 3.5 мяча за 2.12 выглядит соблазнительно, но там нужен либо быстрый гол, либо слишком смелый «Кристал Пэлас». На наш взгляд, правильнее брать связку: «Сити» победит и матч пробьёт базовый «верх». Хозяевам нужна не просто победа, а комфортная разница — чемпионская гонка может упереться и в голы. А у гостей достаточно качества, чтобы не гарантировать «сухой» вечер Доннарумме.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.55.