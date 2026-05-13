Финал Кубка Италии, «золотая» «Барселона» и другие

Футбольный клубный сезон подходит к концу, остаются считаные матчи. Сегодня, 13 мая, следим за некоторыми встречами регулярных чемпионатов, а также за финалом Кубка Италии.

Прогноз на матч «Лацио» — «Интер»

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 13 мая 2026, среда. 22:00 МСК Лацио Рим Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Проверочная работа завершена, наступает контрольная. Дело в том, что соперники сыграют друг с другом два раза подряд. Финал Кубка Италии состоит из одного матча, однако календарь Серии А решил немного пошалить. Переоценивать значимость той игры не будем: команды фактически не имели турнирной мотивации, к кубковой битве наверняка что-нибудь заготовят.

«Интер», разумеется, ощутимо сильнее. Важный нюанс — встреча пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико», родном для «Лацио». Это, конечно, не выравнивает шансы, но делает их несколько ближе. Другое дело, что очные встречи на «Олимпико» в последнее время приносят миланцам только радость. Даже если вынести за скобки свежую встречу, получим две сухие победы подряд — 2:0 в 2023 году и жуткие 6:0 с голами шести разных футболистов в 2024-м.

Как ни крути, ресурсов у гостей заметно больше. Сарри выстроил добротную оборону и умеет успокаивать игру через контроль мяча, однако разница в классе кажется чрезмерной. Заряженный «Интер» по-прежнему превосходит в Италии всех. Не будем мудрить — П2 за 1.81.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

Здесь всё начинается не с вывески, а с таблицы. «Манчестер Сити» идёт вторым: 74 очка после 35 матчей, у «Арсенала» — 79 очков после 36 матчей. То есть эта перенесённая игра не бонус, а последний рычаг давления на лидера. Победа сокращает отставание до двух очков, осечка — превращает чемпионскую гонку в формальность. Сэкономить силы не получится.

«Кристал Пэлас» приедет в Манчестер не в режиме выживания, и это важная деталь. В АПЛ команда Гласнера идёт в середине таблицы, зато в Европе сделала исторический рывок: 2:1 с «Шахтёром», 5:2 по сумме двух встреч и первый еврофинал в истории клуба. 27 мая лондонцам играть против «Райо Вальекано» в Лиге конференций. То есть мотивации рвать жилы в АПЛ нет никакой.

Чистая П1 за 1.20 — это не ставка, а констатация. Тотал больше 3.5 мяча за 2.12 выглядит соблазнительно, но там нужен либо быстрый гол, либо слишком смелый «Пэлас». На наш взгляд, правильнее брать связку: «Сити» победит и матч пробьёт базовый «верх». Хозяевам нужна не просто победа, а комфортная разница — чемпионская гонка может упереться и в голы. А у гостей достаточно качества, чтобы не гарантировать «сухой» вечер Доннарумме.

Прогноз на матч «Алавес» — «Барселона»

«Барселона» докатывает сезон. Он получился насыщенным, долгим, местами даже утомительным. А самое главное — успешным. Мечталось, разумеется, о большем. И ведь поводы надеяться на лучшее были. Футбол каталонцы показывали классный, забивали много, выдали целую россыпь по-настоящему ярких и зрелищных матчей. Всё это так.

Увы, дважды напоролись на «Атлетико» — в полуфинале Кубка Испании и четвертьфинале Лиги чемпионов. Оба раза были близки к спасению, однако немного не хватило. В сухом остатке — победа в Суперкубке Испании, а также защита чемпионского титула в Ла Лиге. Разве плохо? Особенно с учётом не самой простой финансовой ситуации и постоянных повреждений.

Надо сказать, в первом круге аутсайдер попил кровушки у «Барселоны». Забил на первой же минуте и оставался в игре до компенсированного ко второму тайму времени, когда Дани Ольмо установил окончательный счёт (3:1). «Алавес» в последнее время редко проигрывает, а дома пропускает всего 1,2 мяча за матч. Мало для представителя подвала. С учётом вероятной ротации у каталонцев, напрашивается ИТМ 2 голов «Барселоны» за 1.73. Три очка фаворит, может, и добудет, но парада голов не ждём.

Прогноз на матч «Ланс» — «ПСЖ»

Какой ещё 29-й тур, когда до завершения розыгрыша чемпионата Франции участникам осталось провести по одному матчу? О, это целая история! Спасибо регламенту Лиги 1. Согласно установленным правилам, участник поздних стадий еврокубков имеет право на перенос встреч внутреннего первенства при наличии соответствующего желания. «ПСЖ» такое желание продемонстрировал.

Случись игра 29-го тура в положенную дату, чемпионская гонка могла бы получить импульс, интрига достигла бы предела. А так исход фактически предопределён: Давид выдал отрезок с тремя осечками за пять туров, после чего преимущество Голиафа смотрится внушительно. Есть право на ошибку. Тут хоть из штанов выпрыгни — всё равно чемпионами не стать.

Беда и в том, что семь предыдущих очных встреч закончились победами парижан. Одна, правда, в серии пенальти — дело было в Кубке Франции. И больше одного мяча «Ланс» не забивал ни разу. Так что ИТМ 1 гола хозяев с крепким коэффициентом 1.74 выглядит солидно. Матвей Сафонов в полном порядке и не подведёт. Кроме того, парижанам некогда распыляться на Лигу 1, там второй подряд титул в Лиге чемпионов перед глазами маячит.

Экспресс на футбол 13 мая 2026 года

Ставка 1: победа «Интера» в финале Кубка Италии за 1.81.

победа «Интера» в финале Кубка Италии за 1.81. Ставка 2: победа «Манчестер Сити» в матче с «Кристал Пэлас» и тотал больше 2.5 мяча за 1.55.

победа «Манчестер Сити» в матче с «Кристал Пэлас» и тотал больше 2.5 мяча за 1.55. Ставка 3: ИТМ 2 голов «Барселоны» в матче с «Алавесом» за 1.73.

ИТМ 2 голов «Барселоны» в матче с «Алавесом» за 1.73. Ставка 4: ИТМ 1 гола «Ланса» в матче с «ПСЖ» за 1.74.

Общий коэффициент: 1.81 х 1.55 х 1.73 х 1.74 = 8.44.