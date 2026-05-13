Второй матч финала Кубка Гагарина и последняя игра Капризова в сезоне

Сегодня, 13 мая, состоится второй матч финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс», а в ночь на 14 мая — пятый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Миннесота». Делам прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на второй матч «Локомотив» — «Ак Барс»

Первый матч нельзя сводить к простому тезису, что кто-то сильнее. Казань нормально вошла в игру: уже в её начале получила большинство, Семёнов попал в штангу, Фальковский дважды имел моменты, а концовка первого периода вообще осталась за гостями. Гатиятулин после матча ровно это и проговорил. Стартовые эмоции соперника сдержали, первый период был рабочим, но начало второй двадцатиминутки перевернуло всё.

И перевернуло не давление на 10 и больше минут, а конкретный дуплет. Радулов забил на 21:02, Берёзкин добавил уже на 21:48 — и за 46 секунд «Ак Барс» из вполне живого финального матча провалился в 0:2. И вот здесь важная штука. По статистике это тоже не было избиением. «Ак Барс» перебросал «Локомотив» в створ — 32:21, выиграл больше вбрасываний — 31:28, чуть дольше находился в атаке — 13.36 против 12.24. То есть Казань не выглядела командой, которую смяли.

Первая игра дала четыре шайбы, но три из них пришли в одном периоде, а не из-за постоянного обмена моментами. «Ак Барс» после такого поражения будет ещё суше, «Локомотив» же при счёте 1-0 в серии не обязан раскрываться. Кроме того, по очным встречам на ярославском льду «низ» тоже хорошо ложится. В семи из восьми последних матчей в Ярославле команды не забрасывали больше четырёх шайб в основное время. Тотал меньше 4.5 шайбы — ставка не против Казани и не за Ярославль, а за сценарий второго матча. На наш взгляд, это снова будет плотная игра с высокой ценой первой ошибки. И никто не захочет ошибаться.

Прогноз на пятый матч «Колорадо» — «Миннесота»

Эта серия уже перестала быть просто весёлой после безумных 9:6 в первом матче. «Колорадо» забрал старт серии, потом выиграл 5:2 во второй игре, получил жёсткую оплеуху 1:5 в Сент-Поле, но в четвёртом матче сделал именно то, что отличает фаворита от команды-эмоции: не начал паниковать, поменял вратаря, вытерпел 2:2 в третьем периоде и снова забрал концовку. Победа 5:2 — это не просто счёт, а ответ на вопрос, переломила ли «Миннесота» ход серии. Не переломила.

У «Уайлд» есть за что цепляться. В третьей игре Кирилл Капризов набрал 1+2, Брок Фэйбер тоже сделал 1+2, Валльстедт отразил 35 бросков, и именно тогда «Миннесота» впервые в серии выглядела командой, которая может не только отвечать, но и диктовать. В четвёртом матче снова открыла счёт, потом вернулась в 2:2 в третьем периоде — это не развал и не пустая команда. Но вся проблема в том, что даже так был проигран последний отрезок, а это уже про качество решений под давлением.

Пожалуй, здесь ближе новая победа «Колорадо». Дома, при 3-1 в серии, с атакой, которая уже трижды за четыре матча забрасывала минимум пять шайб, и с ощущением, что после провала в третьей игре был быстро найден ответ. Чистая победа в основное время выглядит интересно. Похоже, Кирилл Капризов и его команда отправятся в отпуск.

Экспресс на хоккей 13 мая 2026 года

тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Ак Барс» за 1.75. Ставка 2: победа «Колорадо» в матче с «Миннесотой» в основное время за 1.85.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.85 = 3.23.