Ярославль — хоккейная столица России! Молодёжка «Локомотива» начнёт финал с победы

14 мая состоится первый матч финальной серии Кубка Харламова «Локо» — МХК «Спартак». Игра пройдёт в Ярославле на МФСК «Локомотив», стартовое вбрасывание запланировано на 16:00 мск. Серия до четырёх побед, второй матч тоже будет в Ярославле – 16 мая, затем финал переедет в Москву.

Коэффициенты на первый матч «Локо» — МХК «Спартак» 14 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Локо». Сделать ставку на победу ярославцев в основное время предлагается с коэффициентом 1.67. Победа МХК «Спартак» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут результативного хоккея. Тотал больше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.23.

Прогноз на первый матч финала Кубка Харламова «Локо» — МХК «Спартак»

Красота же, ну! В один и тот же май Ярославль получил финал Кубка Гагарина и финал Кубка Харламова: взрослый «Локомотив» уже начал серию с «Ак Барсом» с победы 3:1, а «Локо» теперь открывает молодёжный финал матчем с действующим обладателем трофея. Вся вертикаль «Локомотива» на виду. Молодёжке придётся играть не в тени взрослой команды, а под тем же ожиданием результата.

По сезону «Локо» выглядит фаворитом не по привычке, а по цифрам. Ярославцы выиграли Золотой дивизион Запада: 60 матчей, 105 очков, разность шайб – 276:107. У «Спартака» тоже мощная регулярка — 87 очков и 233:147, однако дистанция всё равно показывает разницу в балансе. У «Локо» не только атака богаче, но и оборона почти на полкорпуса взрослее для молодёжного уровня.

Конечно, «Спартак» нельзя упаковывать в роль удобного гостя. Это действующий обладатель Кубка Харламова, а в финал он пришёл через матч, который подходит для клубной мифологии. В седьмой игре с «Авто» красно-белые «горели» 0:3 уже к девятой минуте, вернулись, снова пропустили в начале третьего периода, ответили через 27 секунд и забили победный на 58:31. Такой команде может не хватать стабильности, но с нервами, характером и верой в себя там всё в полном порядке.

И всё-таки первый матч — это не только про характер. У «Спартака» после серии с «Авто» был очень короткий разворот: седьмой матч – 10 мая, финал – уже 14-го, да ещё и в Ярославле. У «Локо» полуфинал с «Чайкой» тоже был непростым, однако ярославцы закрыли его раньше — 5:3 в шестой игре – 4-2. Для взрослого хоккея четыре дня мало, для молодёжного — особенно мало. Эмоции седьмого матча иногда дают взрыв, но чаще забирают свежесть в мелочах — в сменах, в борьбе у борта, в дисциплине после пропущенной шайбы.

Очные встречи тоже не дают «Спартаку» расслабиться. В этой регулярке команды играли плотно, однако общий перевес за Ярославлем: «Локо» выиграл 3:2 дома, 3:0 и 4:2 в Москве, а единственный убедительный ответ «Спартака» случился 13 февраля — 6:3 в Ярославле. То есть красно-белые уже доказали, что могут взорвать этот матч атакой, но базовый сценарий всё равно больше за «Локо»: плотнее вход в игру, лучше контроль средней зоны, меньше провалов при игре без шайбы.

Поэтому чистая П1 за 1.67 выглядит логично. МХЛ слишком нервная лига, а «Спартак» после такого камбэка в седьмом матче точно приедет не отбывать номер. Фора «Локо» (-1.5) выглядит бодрее, однако для первого финального матча это уже жадность. Мы бы заходили через сценарий, при котором хозяева должны забрать старт серии, но «Спартак» достаточно «живой» впереди, чтобы ответить.

Ставка: победа «Локо» и тотал больше 4.5 шайбы.