«Реал» — «Овьедо». Никто не боится мадридцев

14 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Овьедо». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал» — «Овьедо» 14 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.25. Победа «Овьедо» оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Овьедо»

«Королевский клуб» против абсолютно худшей команды нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Да ещё и на своём поле. Признаемся честно, найти интригу здесь удастся разве что счастливым обладателям мощного микроскопа. Это видно и по котировкам букмекеров, которые совсем не верят в «Овьедо».

В то же время хватает причин полагать, что мадридцы не станут гнаться за крупным счётом. Дело в том, что сезон для них окончательно завершён. Шансы на золото давно были мизерными, а теперь и вовсе исчезли. Оставалось разве что «класико»: титул не взяли, так хоть «Барселоне» праздник испортим. Но и это не далось. Впереди лишь формальности.

Со второго места никуда не деться. Позади насыщенный, шумный и разочаровывающий сезон. Ни единого трофея! Что ещё важнее, впереди – чемпионат мира. Разумеется, для членов национальных команд сохранить здоровье гораздо важнее, чем забить несколько дополнительных голов и набрать пару лишних очков. А игроков различных сборных, как вы понимаете, в «Реале» предостаточно.

Скромный «Овьедо» изначально считался явным аутсайдером сезона в Испании. Финансовые возможности минимальны, состав по меркам элитного дивизиона хилый. Долгое время полностью оправдывали ожидания, радуя сравнительно симпатичным футболом и элегантными голами. Иногда. С очками всё было хуже, гораздо хуже.

В последнее время резко приободрились. Исправно набирали очки, практически перестали проигрывать. Увы, многовато ничьих, а отставание было слишком уж внушительным. Заслужили похвалу и уважение за старательность, за жажду бороться. К сожалению, слишком поздно. Теперь амбиции ограничиваются классическими «хлопнуть дверью». С этой точки зрения соперник идеальный.

В первом круге мадридцы на выезде оформили разгром — 3:0. На первый взгляд, выглядит легко, на деле же пришлось понервничать. Вплоть до 83-й минуты преимущество оставалось минимальным, лишь в концовке Килиан Мбаппе и Винисиус забили ещё два мяча. Было это аж во 2-м туре, на заре работы Хаби Алонсо.

Коэффициент на победу фаворита, естественно, смешной, а лезть в крупные форы слишком опасно из-за сомнительной мотивации фаворита. На таком фоне предпочтём заиграть гол гостей с добротным коэффициентом 1.78. Забивают они исправно, а оборона «Реала» надёжностью не отличается. Значит, моменты появятся.

Ставка: «Овьедо» забьёт за 1.78.