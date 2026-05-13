«Жирона» — «Реал Сосьедад». Обладатель Кубка Испании берёт выходной

Баскам ничего не нужно, а хозяева бьются за выживание.

14 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Жирона» — «Реал Сосьедад» 14 мая 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Жироны» предлагается с коэффициентом 2.47. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 2.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.63.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Реал Сосьедад»

Баскам уже ничего не нужно. Уверенно расположились в серединке турнирной таблицы чемпионата Испании, с чистой совестью докатывают сезон. Давно обезопасили себя от вылета. До зоны еврокубков тоже не добраться, но тут есть приятный нюанс. Видите ли, им туда и не надо. Совсем.

Почему? Да потому что в конце апреля стали обладателями Кубка Испании, победив в финале по пенальти мадридский «Атлетико». Тем самым гарантировали себе участие в Лиге Европы. А значит, возня за шестое место их вообще не интересует. Можно почивать на лаврах, главную игру года они уже забрали.

Образцово перевернули тяжелейший сезон. Начали ведь ужасно, долгое время болтались внизу. Однако вовремя и, главное, качественно сменили тренера. При Пеллегрино Матараццо постройнел прессинг, да и результативность увеличилась. Подобраться к штрафной басков стало сложнее, а вот нарваться на контратаку после потери в центре поля — гораздо легче.

У «Жироны» расклад принципиально иной. Находится совсем рядышком с зоной вылета. Аутсайдеры приободрились, так что расслабляться никак нельзя. Во многом благодаря этому и считается фаворитом: ей банально нужнее, да и преимущество своего поля никто не отменял.

Две предыдущие очные встречи удались на славу. В первом круге баски на своём поле уступили со счётом 1:2, хотя вели аж до 76-й минуты. А концовку напрочь завалили. Во втором круге минувшего первенства они добились победы со счётом 3:2. Решающий мяч состоялся на 90+1-й минуте. Так что не спешите выключать трансляцию, даже если кажется, что интрига умерла.

На сей раз предпочтём классический «низ». Логика следующая: «Жироне» нужно действовать осмотрительнее, дабы не найти приключения на мягкое место. Даже ничья вполне устроит. А «Реал Сосьедад» в последнее время явно работает на будущее. Разумеется, эксперименты и изменения в составе влияют на сыгранность. Пожалуй, один-два забитых мяча при таких исходных данных будут потолком. Решено — тотал меньше 2.5 гола с коэффициентом выше двойки.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.08.