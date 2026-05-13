«Валенсия» — «Райо Вальекано». Финалист Лиги конференций на страже традиций

В семи последних очных встречах забивалось не более двух мячей.

14 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Валенсия» — «Райо Вальекано» 14 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Валенсии» предлагается с коэффициентом 2.13. Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 3.77. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Райо Вальекано»

В Валенсии сойдутся соседи по турнирной таблице чемпионата Испании. Именно соседи: назвать их конкурентами сложно, ведь наличие друг друга никому никак не мешает. Тихо и мирно располагаются в серединке, на отдалении от борьбы за зону еврокубков и бойни за выживание. Планы не горят, выпрыгивать из штанов любой ценой не обязательно. Какая тут конкуренция?

На этом сходства заканчиваются. «Валенсия» проводит очередной бесцветный сезон эпохи Питера Лима. Фанаты проводят акции протеста из-за ненавистного президента, а тот знай себе живёт в режиме жёсткой экономии. Находиться вдали от топ-6 здесь уже давно привыкли. Прописку в элите без лишних нервов сохранили — и на том спасибо. Предпосылок мечтать о большем не наблюдается.

«Райо Вальекано» — иной случай. В последние годы находится на подъёме. Да и сейчас показывает весьма храбрый и яркий футбол. Много прессингует, а не охраняет кукурузу в надежде на угловой или чужую ошибку. Предпочитает их, эти ошибки, провоцировать собственным давлением. Получается как минимум недурно.

Увы, паршивая реализация сказалась. Находятся среди лидеров Ла Лиги по недобору очков: создают на рубль, забивают на копейку. Потому вместо сражений за шестое место довольствуются серединкой таблицы. И это ещё что — одно время вовсе находились в опасной близости от зоны вылета. Так что могло быть хуже.

Но главное — на протяжении всего сезона выступают на два фронта. И как выступают! Вон неделю назад проводили ответный полуфинал Лиги конференций против «Страсбурга». Сыграют в финале! Учитывая скромные финансовые возможности и ограниченную ротацию, результаты более чем внушительные. Вполне возможно, что и низкая реализация объясняется банальной усталостью.

С точки зрения качества футбола «Райо Вальекано» предпочтительнее: тренерская команда, никому не дающая спокойной жизни. Впрочем, «Валенсия» тоже сравнительно неплоха. Да и влияния родных трибун никто не отменял. Потому неудивительно, что букмекеры даже отдают ей преимущество, причём довольно заметное.

Оттолкнёмся от истории противостояния. Две предыдущие очные встречи завершились со счётом 1:1, а планка тотала не пробивалась аж с 2022 года — с тех пор успели сойтись семь раз. Вот и берём классический тотал меньше 2.5 гола за 2.02. Подвигов в чужой штрафной тут быть не должно.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.02.