Ла Лига: экспресс на матчи 14 мая 2026 года

Сегодня, 14 мая, состоятся некоторые матчи 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Делаем прогнозы и составляем специальный экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Овьедо»

«Королевский клуб» против абсолютно худшей команды нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Да ещё и на своём поле. Признаемся честно, найти интригу здесь удастся разве что счастливым обладателям мощного микроскопа. Это видно и по котировкам букмекеров, которые совсем не верят в «Овьедо».

В то же время хватает причин полагать, что мадридцы не станут гнаться за крупным счётом. Дело в том, что сезон для них окончательно завершён. Шансы на золото давно были мизерными, а теперь и вовсе исчезли. Со второго места никуда не деться. Позади насыщенный, шумный и разочаровывающий сезон. Ни единого трофея!

Коэффициент на победу фаворита, естественно, смешной, а лезть в крупные форы слишком опасно из-за сомнительной мотивации фаворита. На таком фоне предпочтём заиграть гол гостей с добротным коэффициентом 1.78. Забивают они исправно, а оборона «Реала» надёжностью не отличается. Значит, моменты появятся.

Прогноз на матч «Жирона» — «Реал Сосьедад»

Баскам уже ничего не нужно. Уверенно расположились в серединке турнирной таблицы чемпионата Испании, с чистой совестью докатывают сезон. Давно обезопасили себя от вылета. До зоны еврокубков тоже не добраться, но тут имеется приятный нюанс. Видите ли, им туда и не надо. Потому что в конце апреля они стали обладателями Кубка Испании, победив в финале по пенальти мадридский «Атлетико». Тем самым гарантировали себе участие в Лиге Европы.

У «Жироны» расклад принципиально иной. Находится совсем рядышком с зоной вылета. Справедливости ради, запас имеется. Однако аутсайдеры приободрились, так что расслабляться никак нельзя. Во многом благодаря этому и считается фаворитом: ей банально нужнее, да и преимущество своего поля никто не отменял.

Предпочтём классический «низ». Логика следующая: «Жироне» нужно действовать осмотрительнее, дабы не найти приключения на мягкое место. Даже ничья вполне устроит. А «Реал Сосьедад» в последнее время явно работает на будущее. Разумеется, эксперименты и изменения в составе влияют на сыгранность. Пожалуй, один-два забитых мяча при таких исходных данных будут потолком. Решено — тотал меньше 2.5 гола с коэффициентом выше двойки.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Райо Вальекано»

В Валенсии сойдутся соседи по турнирной таблице чемпионата Испании. Именно соседи: назвать их конкурентами сложно, ведь наличие друг друга никому никак не мешает. Тихо и мирно располагаются в серединке, на отдалении от борьбы за зону еврокубков и бойни за выживание. Планы не горят, выпрыгивать из штанов любой ценой не обязательно. Какая тут конкуренция?

«Валенсия» проводит очередной бесцветный сезон эпохи Питера Лима. Прописку в элите без лишних нервов сохранили — и на том спасибо. «Райо Вальекано» — иной случай. В последние годы находится на подъёме. Да и сейчас показывает весьма храбрый и яркий футбол. Неделю назад проводили ответный полуфинал Лиги конференций против «Страсбурга». Сыграют в финале!

Оттолкнёмся от истории противостояния. Две предыдущие очные встречи завершились со счётом 1:1, а планка тотала не пробивалась аж с 2022 года — с тех пор успели сойтись семь раз. Вот и берём классический тотал меньше 2.5 гола за 2.02. Подвигов в чужой штрафной тут быть не должно.

Экспресс на матчи чемпионата Испании 14 мая 2026 года

тотал меньше 2.5 гола в матче «Жирона» — «Реал Сосьедад» за 2.08.

тотал меньше 2.5 гола в матче «Валенсия» — «Райо Вальекано» за 2.02.

Общий коэффициент: 1.78 х 2.08 х 2.02 = 7.47.