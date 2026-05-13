Даниил против испанской сказки. Прогноз на матч Ландалус-Лакамбра — Медведев в 1/4 финала

14 мая состоится матч четвертьфинала «Мастерса» в Риме Мартин Ландалус-Лакамбра — Даниил Медведев. Игра пройдёт на грунте, на «Stadio Centrale» в Foro Italico. Начало — не ранее 16:00 мск. В официальной сетке ATP Ландалус-Лакамбра идёт как лаки-лузер, а Медведев — как седьмой сеяный.

Что думают букмекеры о четвертьфинале в Риме

Букмекеры видят фаворитом Медведева. Сделать ставку на победу Ландалуса-Лакамбра предлагается с коэффициентом 3.20, в то время как победа Медведева оценивается коэффициентом 1.36.

При этом аналитики не уверены в быстром разгроме. Тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 21.5 гейма — с коэффициентом 1.80.

Чего ждать от Ландалуса-Лакамбра

У Ландалуса-Лакамбра сейчас пишется история. Вообще-то, он вроде бы уже вылетел, но решил выиграть турнир. Если серьёзно, то дело вот в чём. Испанец попал в основную сетку как лаки-лузер, а дальше включил режим максимальной наглости: обыграл Марина Чилича (6:4, 6:4), затем Маттиа Беллуччи (6:4, 6:3), а в 1/8 финала прошёл Хамада Меджедовича (7:5, 6:4).

И это не просто молодой парень поймал кураж. Ландалус-Лакамбра приехал в Рим без побед на уровне ATP на грунте, но теперь добрался до четвертьфинала «Мастерса» и виртуально резко поднялся в рейтинге. То есть у него сейчас мощный психологический подъём. Терять почти нечего, а каждый выигранный гейм только добавляет уверенности.

Проблема для него в другом: Медведев — это не Чилич на позднем этапе карьеры и не Беллуччи. Против Даниила мало просто держать мяч в корте. Нужно выдерживать длину розыгрыша, постоянно менять направление и не проваливаться на второй подаче. А вот с этим у молодого игрока в первом большом четвертьфинале против топ-соперника могут возникнуть серьёзные трудности.

Как себя чувствует Медведев

У Медведева турнир получается странный, но всё более убедительный. Сначала Томаш Махач не вышел на матч, потом Даниил перевернул игру с Пабло Льямасом Руисом — 3:6, 6:4, 6:2, а затем уже спокойно разобрался с Тьяго Тиранте — 6:3, 6:2. В сетке ATP именно эта победа вывела его на Ландалуса-Лакамбра.

Есть и отдельная деталь. Медведев всё ещё может сколько угодно спорить с грунтом, но Рим для него не случайная площадка: россиянин уже выигрывал здесь титул в 2023 году. Поэтому в этом конкретном месте аргумент, что Даниил и грунт — несовместимые вещи, не сильно-то и работает.

Да, по сезону на грунте у Медведева хватало нервных эпизодов, но в Риме он постепенно разогнался. Особенно важен матч с Тиранте: без лишней драмы, без трёх сетов, с нормальным контролем на приёме. Против Ландалуса-Лакамбра ему не надо изображать Надаля. Достаточно делать привычное: возвращать много мячей, ломать темп и заставлять соперника играть лишний удар.

Прогноз на матч Ландалус-Лакамбра — Медведев 14 мая 2026 года

Что имеем в итоге? С одной стороны — сказка Ландалуса-Лакамбра, который уже должен был смотреть турнир дома, а теперь играет в четвертьфинале на центральном корте. С другой — Медведев, который вроде бы не создан для грунтовой романтики, но именно в Риме умеет становиться неприятно практичным.

Чистая победа Медведева выглядит логично, однако коэффициент слишком мал. Матч против соперника на кураже, в форме и уже три раза подряд выигравшего в двух сетах. А вот вариант с форой Ландалуса-Лакамбра смотрится интересно. Испанцу не обязательно побеждать — достаточно держаться в счёте, брать свои подачи и не отдавать ни один из сетов без борьбы.

Медведев, скорее всего, пройдёт дальше за счёт класса, опыта и умения затягивать соперника в вязкие розыгрыши. Но лёгкой прогулки здесь может не получиться. Ландалуса-Лакамбра уже доказал, что в Риме он не турист.

Ставка: победа Ландалуса-Лакамбра с форой (+4) за 1.75.