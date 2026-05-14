1/4 финала «Мастерса» в Риме: экспресс на матчи Медведева и Рублёва

Сегодня, 14 мая, состоятся два четвертьфинальных матча «Мастерса» в Риме с участием россиян: Синнер — Рублёв и Ландалус-Лакамбра — Медведев. Делаем прогнозы и составляем экспресс.
Прогноз на матч Синнер — Рублёв
|1
|2
|3
|
|
Чистая победа Синнера логична, но коэффициент 1.04 — это не ставка, а расписка в том, что букмекеры тоже всё понимают. Рублёв опасен, когда попадает первым ударом и успевает навязать темп. Но против нынешнего Синнера этого мало. Итальянец сейчас слишком стабилен на приёме, слишком быстро забирает пространство и слишком редко даёт сопернику спокойно прожить свои сервис-геймы.
Кроме того, после тяжёлого трёхсетового матча с Басилашвили дополнительного ресурса у Андрея тоже может быть не так много. Поэтому самый логичный вариант — не просто победа Синнера, а победа с запасом по геймам. Рублёв может зацепить несколько мощных отрезков, но общий контроль, форма и контекст турнира явно на стороне первого номера посева.
Прогноз на матч Ландалус-Лакамбра — Медведев
|1
|2
|3
|
|
С одной стороны — сказка Ландалус-Лакамбра, который уже должен был смотреть турнир из раздевалки, а теперь играет четвертьфинал на центральном корте. С другой — Медведев, который вроде бы не создан для грунтовой романтики, но именно в Риме умеет становиться неприятно практичным.
Чистая победа Медведева выглядит логично, но коэффициент слишком мал. Матч против соперника на кураже, в форме и уже три раза подряд выигравшего в двух сетах. А вот вариант с форой на Ландалуса-Лакамбра смотрится интересно. Испанцу не обязательно побеждать — достаточно держаться в счёте, брать свои подачи и не отдавать один из сетов без борьбы.
Медведев, скорее всего, пройдёт дальше за счёт класса, опыта и умения затягивать соперника в вязкие розыгрыши. Но лёгкой прогулки здесь может не получиться. Ландалус-Лакамбра уже доказал, что в Риме он не турист.
Экспресс на теннис 14 мая 2026 года
- Ставка 1: победа Синнера с форой (-6) в матче с Рублёвым за 1.83.
- Ставка 2: победа Ландалуса-Лакамбра с форой (+4) в матче с Медведевым за 1.75.
Общий коэффициент: 1.83 х 1.75 = 3.20.
- 13 мая 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:50
-
07:47
-
06:46
- 12 мая 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
04:14
- 11 мая 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00