1/4 финала «Мастерса» в Риме: экспресс на матчи Медведева и Рублёва

Сегодня, 14 мая, состоятся два четвертьфинальных матча «Мастерса» в Риме с участием россиян: Синнер — Рублёв и Ландалус-Лакамбра — Медведев. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч Синнер — Рублёв

Чистая победа Синнера логична, но коэффициент 1.04 — это не ставка, а расписка в том, что букмекеры тоже всё понимают. Рублёв опасен, когда попадает первым ударом и успевает навязать темп. Но против нынешнего Синнера этого мало. Итальянец сейчас слишком стабилен на приёме, слишком быстро забирает пространство и слишком редко даёт сопернику спокойно прожить свои сервис-геймы.

Кроме того, после тяжёлого трёхсетового матча с Басилашвили дополнительного ресурса у Андрея тоже может быть не так много. Поэтому самый логичный вариант — не просто победа Синнера, а победа с запасом по геймам. Рублёв может зацепить несколько мощных отрезков, но общий контроль, форма и контекст турнира явно на стороне первого номера посева.

Прогноз на матч Ландалус-Лакамбра — Медведев

С одной стороны — сказка Ландалус-Лакамбра, который уже должен был смотреть турнир из раздевалки, а теперь играет четвертьфинал на центральном корте. С другой — Медведев, который вроде бы не создан для грунтовой романтики, но именно в Риме умеет становиться неприятно практичным.

Чистая победа Медведева выглядит логично, но коэффициент слишком мал. Матч против соперника на кураже, в форме и уже три раза подряд выигравшего в двух сетах. А вот вариант с форой на Ландалуса-Лакамбра смотрится интересно. Испанцу не обязательно побеждать — достаточно держаться в счёте, брать свои подачи и не отдавать один из сетов без борьбы.

Медведев, скорее всего, пройдёт дальше за счёт класса, опыта и умения затягивать соперника в вязкие розыгрыши. Но лёгкой прогулки здесь может не получиться. Ландалус-Лакамбра уже доказал, что в Риме он не турист.

Экспресс на теннис 14 мая 2026 года

Ставка 1: победа Синнера с форой (-6) в матче с Рублёвым за 1.83.

победа Синнера с форой (-6) в матче с Рублёвым за 1.83. Ставка 2: победа Ландалуса-Лакамбра с форой (+4) в матче с Медведевым за 1.75.

Общий коэффициент: 1.83 х 1.75 = 3.20.