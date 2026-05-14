Канада — Швеция. Родоначальники хоккея приехали мстить

15 мая в Швейцарии состоится матч группового этапа ЧМ-2026 по хоккею Канада — Швеция. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:20 мск.

Коэффициенты на матч ЧМ-2026 Канада — Швеция 15 мая 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами канадцев. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.93, в то время как победа Швеции оценивается в 3.43. Ничья и овертайм идут за 4.33.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.98, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.88. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Канада — Швеция (15.05.2026)

Чемпионат мира по хоккею в 2026 году примет Швейцария. Формат знакомый: 16 участников поделены на две группы, по восемь в каждой. Тем самым фавориты получают возможность никуда не торопиться, плавно вкатываясь в турнир и набирая форму. Не выйти в четвертьфинал с таким регламентом будет очень сложно, а основные противостояния, естественно, произойдут именно в плей-офф.

Сборные Канады и Швеции оказались в квартете В, где считаются явными лидерами. Там же находятся команды Чехии и Словакии. Остальные, скорее, выполняют роль корма — Италия, Словения, Дания и Норвегия. Сюрпризы обязательно будут, однако четвёрка сильнейших по уровню исполнительского мастерства вопросов не вызывает.

Между тем времена для канадцев настали небывалые. Проиграны все ключевые турниры, вне зависимости от пола и возрастных ограничений. Мужские и женские. Чемпионаты мира и Олимпийские игры. Среди взрослых, молодёжек и юниоров. Одни регулярно проигрывают Чехии, другие умудрились спасовать перед Латвией. Ну и США, разумеется, стремительно набирают ход в вопросах массовости и подготовки юниоров.

Вот и получается, что сейчас Канада является действующим чемпионом… одного лишь Турнира четырёх наций. Который сама НХЛ подавала как прогрев/разминку перед ОИ в Италии. Неудивительно, что на чемпионат мира в Швейцарии поехал целый ряд громких имён. Родоначальникам хоккея надо возвращать былое величие, проигрывать на международном уровне они отвыкли. Да и смыть клубные неудачи не помешает.

Потому-то букмекеры и считают Канаду фаворитом ЧМ-2026. И коэффициенты на игру со Швецией соответствующие. Казалось бы — соперник более чем опасный. Знает себе цену. Пожалуй, входит в двойку сильнейших в группе. Однако коэффициент на победу канадцев в основное время находится ниже двойки. А это о многом говорит.

И всё же лезть в исходы не станем. Самое начало турнира, слишком много неизвестных. И уж точно нет смысла форсировать набор форы. Скорее, кондиции предстоит набирать через матчи. Их ведь будет много. Ждём сравнительно сумбурного хоккея с ошибками и обрезами. Поставим на тотал больше 5.5 гола за 1.88. Лёд в Швейцарии ожидается хороший, так что долго привыкать к условиям не потребуется.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.88.