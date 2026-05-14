Финляндия — Германия. Суоми застрянет на старте ЧМ-2026

15 мая в Швейцарии состоится матч группового этапа ЧМ-2026 по хоккею среди мужчин Финляндия — Германия. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:20 мск.

Коэффициенты на матч ЧМ-2026 Финляндия — Германия 15 мая 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами финнов. Сделать ставку на победу сборной Финляндии в основное время предлагается с коэффициентом 1.43, в то время как победа Германии оценивается в 6.70. Ничья и овертайм идут за 5.33.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.53, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.47. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Финляндия — Германия (15.05.2026)

Чемпионат мира по хоккею в 2026 году пройдёт в Швейцарии. И стартует без раскачки: в первый же день в группе В сойдутся сборные Канады и Швеции, которые входят в число фаворитов турнира. Конечно, на таком фоне наша встреча выглядит бедным родственником, интересной разве что болельщикам из этих стран. Хотя по меркам ЧМ вывеска более чем бодрая.

Дело в формате: две группы, по восемь участников в каждой. То есть фавориты имеют полное право никуда не торопиться и набирать форму через матчи. А аутсайдеры, в теории, тем самым повышают шансы на сенсации. В группе В четвёрка сильнейших очевидна, а вот здесь расклад куда более ровный. Сами посудите.

В группе А тон должны задавать сборные США и Финляндии. Также есть три команды второго уровня — Швейцария, Германия и Латвия. Они и поведут борьбу за попадание в плей-офф. С аутсайдерами всё понятно: Австрия, Великобритания и Венгрия будут сражаться за сохранение прописки в элите, надеясь разок-другой напрячь зазевавшихся фаворитов. Получается, плотность в серединке ожидается о-го-го.

Сборная Германии в последнее время выдала несколько хороших результатов на чемпионатах мира. Ещё бы: хоккей в стране постепенно развивается, средний уровень подтягивается, в особых случаях помогает десант из НХЛ во главе с Леоном Драйзайтлем. Ну и конкуренция нынче не та, чего душой кривить. После отстранения России и Беларуси дорога до решающих стадий стала куда менее страшной. Многие пользуются без зазрений совести.

При этом состав у сборной Финляндии всё равно заметно крепче. Роль фундамента выполняет обширная прослойка крепких исполнителей в самом расцвете сил. Именно такие поднимают пол возможностей коллектива, помогая избегать провалов. Неудивительно, что букмекеры считают Суоми фаворитами. Хотя перекос в линии, на наш взгляд, всё же чрезмерен.

Самый старт турнира, впереди куча игр при плотном графике. Полагаем, Финляндия будет далека от своих лучших образцов. А вот немцам надо ковать железо: можно разжиться очками и избежать лишних нервов при борьбе за топ-4, зацепившись с фаворитом. Предпочтём заиграть ИТБ 1.5 гола Германии за 2.00.

Ставка: ИТБ 1.5 гола Германии за 2.00.