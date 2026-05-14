США — Швейцария. Ремейк финала ЧМ-2025

15 мая в Швейцарии состоится матч группового этапа ЧМ-2026 по хоккею среди мужчин США — Швейцария. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:20 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами американцев. Сделать ставку на победу сборной США в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа Швейцарии оценивается в 2.59. Ничья и овертайм идут за 4.33.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.12. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

На прошлом чемпионате мира по хоккею эти команды встретились дважды. Всё просто: один раз – на групповом этапе, один раз — в плей-офф. В группе Швейцария победила со счётом 3:0. Американцы с большим трудом взяли реванш — 0:0 в основное время, точный бросок Тейджа Томпсона в овертайме.

Важный нюанс — дело проходило в финале. Да, именно эти команды разыгрывали золото в Стокгольме. Швейцария снова добралась до решающего матча и снова осталась без первого места. Теперь попробует ещё. Американцы же стали чемпионами мира впервые с 1960 года и третий раз в истории. Такие дела.

В группе А вместе со сборными США и Швейцарии выступит Финляндия. Также есть пара крепких команд, рассчитывающих пошуметь при доле везения — Латвия и Германия. И ещё три однозначных обитателя дна — Австрия, Великобритания и Венгрия. Им, конечно, положено бороться за выживание, однако групповой этап долгий, а календарь плотный. Глядишь, пару сенсаций и выдадут.

США незаметно прибрали к рукам инициативу в мировом хоккее. Добились внушительной массовости, поставили подготовку молодёжи на поток, всё увереннее чувствуют себя на юниорских первенствах. А ведь они являются не только действующими чемпионами мира! Олимпиада в Италии, как вы помните, тоже завершилась победой американцев. Канада получила звонкий щелчок по носу.

По меркам ЧМ состав у США добротный. Скажем так: в последние годы частенько бывало хуже. Букмекеры включают «звёздно-полосатых» в число основных фаворитов. Спорить сложно. А вот ждать от них мощных результатов с первого же дня, пожалуй, не стоит. Торопиться некуда, да и условия для эффектного старта не лучшие.

Во-первых, предстоит начинать с хозяев, которым поможет жаркая поддержка трибун. Во-вторых, Швейцария заметно подтянула средний уровень исполнителей. Даже нижние звенья держат планку. Не на ОИ (пока рановато), а именно на ЧМ. И в-третьих, США предстоит играть фактически с листа. Швейцарцы гораздо лучше знает друг друга, имеют основания рассчитывать на фору в плане сыгранности. Примерно тем же составом пару недель назад закрывали Евротур. Так что пойдём против линии — победа хозяев с нулевой форой за 2.05.

