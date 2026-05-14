Добро пожаловать в Лигу чемпионов: прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Соперники не боролись за титул, но место в пятёрке заслужили.

15 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 15 мая 2026 года

Букмекеры видят фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 3.00. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 2.27. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

В предпоследнем туре чемпионата Англии сойдутся соседи по турнирной таблице. Самое любопытное, что прямыми конкурентами назвать их можно только с оговорками: на нынешней стадии сезона смотрят, скорее, на тех, кто отстаёт. Ведь место в топ-5 оба клуба полностью устроит, лишь бы не опуститься ниже. Кроме того, существенно разнится отношение к чемпионату Англии.

Мерсисайдцы спасают сезон — трофеев нет, требовался финиш в пятёрке сильнейших. Спасибо славному выступлению английских клубов в еврокубках — пятое место выводит в Лигу чемпионов на будущий год. Если верить инсайдерам, руководство клуба в таком случае намерено сохранить главным тренером Арне Слота. И снова выйти на трансферный рынок, где предстоит много работы.

Благо что в трудный момент собрались, выдали серию из трёх побед, чем ощутимо сняли давление с себя. Правда, с «Манчестер Юнайтед» не совладали, но это нормально. Соперник в последнее время силён, а внушительный запас в таблице сохраняется. Возникает вопрос: почему же линия букмекеров выглядит именно так?

Мерсисайдцы нестабильны, сыграют с соседом по таблице. На чужом поле! Однако идут небольшим фаворитом. Подозрительно, правда? Ларчик просто открывается: Унаи Эмери умело распределяет нагрузку в заключительной части сезона, чтобы выжать максимум и не перегрузить лидеров. Следите за руками.

В какой-то момент стало ясно, что в АПЛ двигаться некуда: за титул не побороться, без зоны Лиги чемпионов не остаться. Разница между третьим и пятым местом, конечно, имеется. Однако шанс забрать трофей выглядит куда более соблазнительно. И какой трофей! Лига Европы — место силы Унаи Эмери. Вот на АПЛ и махнули рукой. Результаты немедленно просели.

Зато дошли до финала еврокубка. Теперь главное не перегрузиться и избежать травм. Так что ротация будет. В то же время планка тотала установлена высоковато. Хозяева добротно обороняются в любом состоянии, а гостям рисковать ни к чему. Да и Алисон вернулся, надёжности и уверенности сзади добавит. Так что выбираем тотал меньше 3 голов за 2.08. Можно подстраховаться и заиграть ТМ 3.5 мяча за нестыдные 1.68.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 2.08.