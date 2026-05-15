ЧМ-2026 по хоккею: экспресс на матчи 15 мая 2026 года

Сегодня, 15 мая, откроется программа хоккейного чемпионата мира — 2026. Следим сразу за тремя встречами: Канада — Швеция, США — Швейцария и Финляндия — Германия.

Прогноз на матч Канада — Швеция

Сейчас Канада является действующим чемпионом… одного лишь Турнира четырёх наций. Который сама НХЛ подавала как прогрев/разминку перед ОИ в Италии. Неудивительно, что на чемпионат мира в Швейцарии поехал целый ряд звёзд. Родоначальникам хоккея надо возвращать былое величие, проигрывать на международном уровне они отвыкли. Да и смыть клубные неудачи не помешает.

И всё же лезть в исходы не станем. Самое начало турнира, слишком много неизвестных. И уж точно нет смысла форсировать набор формы. Скорее, кондиции предстоит набирать через матчи. Их ведь будет много. Ждём сравнительно сумбурного хоккея с ошибками и обрезами. Поставим на тотал больше 5.5 гола за 1.88. Лёд в Швейцарии ожидается хороший, так что долго привыкать к условиям не потребуется.

Прогноз на матч США — Швейцария

По меркам ЧМ состав у США добротный. Скажем так: в последние годы частенько бывало хуже. Букмекеры включают «звёздно-полосатых» в число основных фаворитов. Спорить сложно. А вот ждать от них мощных результатов с первого же дня, пожалуй, не стоит. Торопиться некуда, да и условия для эффектного старта не лучшие.

Во-первых, предстоит начинать с хозяев, которым поможет жаркая поддержка трибун. Во-вторых, Швейцария заметно подтянула средний уровень исполнителей. Даже нижние звенья держат планку. Не на ОИ (пока рановато), а именно на ЧМ. И в-третьих, США предстоит играть фактически с листа. Швейцарцы гораздо лучше знают друг друга, имеют основания рассчитывать на фору в сыгранности. Примерно тем же составом пару недель назад закрывали Евротур. Так что пойдём против линии — победа хозяев с нулевой форой за 2.05.

Прогноз на матч Финляндия — Германия

Состав у сборной Финляндии всё равно заметно крепче. Роль фундамента выполняет обширная прослойка крепких исполнителей в самом расцвете сил. Именно такие поднимают пол возможностей коллектива, помогая избегать провалов. Неудивительно, что букмекеры считают Суоми фаворитами. Хотя перекос в линии, на наш взгляд, всё же чрезмерен.

Сборная Германии в последнее время выдала несколько хороших результатов на чемпионатах мира. Плюс самый старт турнира, впереди куча игр при плотном графике. Полагаем, Финляндия будет далека от своих лучших образцов. А вот немцам надо ковать железо: можно разжиться очками и избежать лишних нервов при борьбе за топ-4, зацепившись с фаворитом. Предпочтём заиграть ИТБ 1.5 гола Германии за 2.00.

Экспресс на ЧМХ-2026 15 мая 2026 года

Ставка 1: тотал больше 5.5 гола в матче Канада — Швеция за 1.88.

тотал больше 5.5 гола в матче Канада — Швеция за 1.88. Ставка 2: победа Швейцарии с форой (0) в матче с США за 2.05.

победа Швейцарии с форой (0) в матче с США за 2.05. Ставка 3: ИТБ 1.5 гола Германии в матче с Финляндией за 2.00.

Общий коэффициент: 1.88 х 2.05 х 2.00 = 7.70.