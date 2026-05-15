Экспресс на футбол: «Астон Вилла» — «Ливерпуль» и другие матчи

Сезон в клубном футболе подходит к концу, пришла пора заключительных туров. Сегодня, 15 мая, футбольных встреч достаточно мало, но мы нашли для вас несколько вывесок, которые можно собрать в экспресс.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

«Астон Вилла» подходит к этому матчу в максимально плотной турнирной ситуации. По раскладам английской Премьер-лиги «Ливерпуль» идёт четвёртым, «Астон Вилла» — пятой, и обе команды всего на четыре очка опережают «Борнмут» за два тура до финиша. При этом сама игра была специально перенесена на 15 мая из-за выхода «Виллы» в финал Лиги Европы, который состоится 20 мая. Хозяевам придётся держать в голове ещё и этот трофейный матч.

Именно поэтому здесь нам больше нравится ставка на голы. «Астон Вилла» недавно сыграла 2:2 с «Бёрнли» и снова показала, что ситуацию в АПЛ немного отпустила. Пропускает часто в последнее время. «Ливерпуль» при этом забивал минимум два мяча в 10 из 11 последних выездных матчей английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Так что, пожалуй, можно взять ИТБ2 1.5 мяча 1.80.

Прогноз на матч «Ауд-Хеверле Лёвен» — «Антверпен»

В Бельгии диспозиция проще, но тоже со своими нюансами. В таблице плей-офф в борьбе за Лигу конференций «Антверпен» идёт пятым с 27 очками после 37 матчей, а «Лёвен» — шестым с 19. При этом обе команды свежий тур проиграли: «Лёвен» уступил «Стандардy» 1:2, а «Антверпен» дома отдал матч «Шарлеруа» 0:1. То есть это не история про безупречного фаворита, который несётся катком. С другой стороны, разница в классе всё равно видна.

Поэтому здесь не хочется мудрить. У этой пары уже были разные сценарии по сезону: в регулярке «Лёвен» обыграл «Антверпен» 1:0, но в апрельской встрече плей-офф уже «Антверпен» спокойно взял очки — 2:0. На фоне более высокого места в таблице и более сильного состава гости всё же выглядят командой, которая способна выиграть. Ждём П2 за 2.52.

Прогноз на матч «Ризеспор» — «Бешикташ»

Это 34-й тур Суперлиги, и для «Ризеспора» он идёт как последняя домашняя возможность красиво закончить сезон. При победе команда может финишировать восьмой, а ещё отдельно подчёркнём серию из пяти домашних побед. При этом свежий фон у хозяев всё равно неровный: в прошлом туре сгорели «Эюпспору» — 0:4. У «Бешикташа» тоже нет ощущения стабильности: после выездной победы во встрече с «Газиантепом» со счётом 2:0 команда дома проиграла «Трабзонспору» — 1:2.

Вот поэтому не хочется брать чистую победу гостей, хотя по именам именно так и есть. Фаворит очевиден. Первый круг завершился победой «Бешикташа» со счётом 1:0, но у «Ризеспора» сейчас есть характер, поле и серия. Матч очень легко может стать плотным и вязким без безумной результативности. Для такой вывески и такого контекста ставка на тотал меньше 3.5 мяча выглядит наиболее приятной.

Экспресс на футбол 15 мяча 2026 года

Ставка 1: ИТБ 1.5 мяча «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой» за 1.80.

ИТБ 1.5 мяча «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой» за 1.80. Ставка 2: «Антверпен» обыграет «Ауд-Хеверле Лёвен» за 2.52.

«Антверпен» обыграет «Ауд-Хеверле Лёвен» за 2.52. Ставка 3: тотал меньше 3.5 мяча в матче «Ризеспор» — «Бешикташ» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.52 х 1.70 = 7.71.