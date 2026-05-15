«Челси» — «Манчестер Сити». Финал Кубка Англии

Прогноз и ставка на матч за трофей 16 мая 2026 года.

16 мая состоится финал Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Что думают букмекеры о финале Кубка Англии

Букмекеры отдают предпочтение манчестерцам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.83, а победа «Челси» оценивается коэффициентом 4.24. Ничейный исход можно найти в линии за 3.94.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Как дела у «Манчестер Сити»

После чувствительного вылета из Лиги чемпионов от рук мадридского «Реала» сосредоточились на домашних делах. Кубок лиги Англии забрали, в финале одолев «Арсенал». Ликвидировали отставание от команды Микеля Артеты в АПЛ — и тут же потеряли очки с «Эвертоном». Без драмы всё же не обойтись, впереди два тура. А пока — финал Кубка Англии. В нём силы не побережёшь.

Турнирная сетка выдалась сложной. Размялись на «Эксетере» (10:1), убрали с пути «Солфорд» (2:0), затем справились в Ньюкасле (3:1). В четвертьфинале пришлось иметь дело с «Ливерпулем» — проблем не возникло – 4:0, хотя начинали нервно. В полуфинале обыграли возмутителей спокойствия из «Саутгемптона» — 2:1, пришлось попотеть. И вот они здесь.

Как себя чувствует «Челси»

Бесконечная перестановка кроватей результата не принесла. Летняя победа на клубном чемпионате мира и мощный старт сезона кажутся приветом из отчаянно далёкого прошлого. В АПЛ выдали унизительную серию поражений, мечты о Лиге чемпионов на будущий год забыты. Кубок Англии — надежда на то, что болельщики запомнят последнее. Всё же трофей с богатейшей историей, да и путёвка в Лигу Европы. Хоть что-то.

На пути к финалу лондонцам, прямо скажем, потеть не пришлось. Попали на «Уэмбли» скорее благодаря удачной турнирной сетке, нежели благодаря собственной мощи. Загибаем пальцы: разгромили «Чарльтон» (5:1) и «Халл» (4:0), с горем пополам дожали «Рексем» в дополнительное время (4:2, д. вр.), разнесли «Порт Вейл» (7:0), а в полуфинале убрали с пути «Лидс» (1:0).

Прогноз на финал Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити» 16 мая 2026 года

Прежде всего нужно отметить, что финал Кубка Англии по традиции состоится на «Уэмбли», так что «Челси» тут только номинальный хозяин. Разумеется, «Манчестер Сити» – явный фаворит. Осечки, конечно, бывают, но в общем и целом эта команда знает чего хочет. И планку держит. В отличие от соперника, который месяц находящегося в хаосе при соответствующих результатах.

Естественно, в одном матче может случиться всё что угодно. Тем более в кубковом: самое время забыть о противоречиях, стиснуть зубы и выдать 90 минут на максимуме. Если потребуется — больше. В остальном «горожане» банально на ином уровне. И коэффициент 1.83 на их лобовую победу похож на подарок. Мимо не пройдём.

Ставка: «Манчестер Сити» победит за 1.83.