«Арсенал» — «Родина». РПЛ, встречай чемпионов!

16 мая состоится матч 34-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток запланирован на 13:00 мск.

Коэффициенты на матч «Арсенал» — «Родина» 16 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается с коэффициентом 1.98. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 4.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» — «Родина»

«Родина» вступает в новую жизнь. Частный клуб планомерно наращивал обороты, рос естественным путём, шаг за шагом укреплял состав. Добрался до Первой лиги, попробовал на вкус стыковые матчи. И вот наконец дозрел до прямого выхода в элитный дивизион. Что особенно приятно — полностью заслуженно, без случайностей.

Хотя старт сезона выдался разочаровывающим. Ничего: сменили тренера, разобрались с ротацией и тактикой, методично попёрли вверх. Любят и умеют владеть мячом, комфортно чувствуют себя в позиционных атаках, способны взламывать низкий оборонительный блок. Как только добавилась стабильность, обнаружили себя в топ-2.

Разумеется, готовых к повышению в классе не так много. Прежде всего из-за требований к инфраструктуре. «Торпедо» не может (да и хочет ли?) победить бардак в руководстве, «Ротор» слишком много потерял в осенней части сезона. «Урал» гонку за прямое попадание в РПЛ не потянул, лишившись стабильности после смены тренера. Но всем этим ещё нужно было воспользоваться! Быстрее других решили собственные сложности, по праву вышли в РПЛ. Более того, сейчас москвичи выше «Факела» по дополнительным показателям, а потому могут финишировать первыми.

Прощание с Первой лигой пройдёт в Туле. Местный «Арсенал» понемногу забыл о стабильных выступлениях в элите. А ведь не так давно заскакивал в еврокубки! Второй год подряд играет вничью где можно и где нельзя. Перемены в составе и в тренерском штабе не помогают: даже до борьбы за стыки далеко. Забивают туляки редко, побеждают мало.

В первом круге соперники, как водится у «Арсенала», сыграли вничью. Правда, дело было на самом старте сезона, в 4-м туре, когда команды находились в принципиально ином состоянии. И всё же для порядка зафиксируем — 1:1, причём москвичи едва отыгрались. Пропустили до перерыва, ушли от поражения на 90+1-й минуте благодаря голу с пенальти. С тех пор сменили тренера и прошли огромный путь.

В то же время Тула на своём поле проигрывает крайне редко, а на «Родину» рискует повлиять турнирная ситуация. Терять хозяевам давно нечего, так что ждём умеренно бодрого футбола и голов. Газон замечательный, погода прекрасная, соперник играющий, давления нет. Чего же боле? Берём тотал больше 2 голов за 1.87. Уходить в отпуск нужно красиво! Да и есть шанс остаться лидерами Первой лиги.

Ставка: тотал больше 2 голов за 1.87