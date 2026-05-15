«Волга» — «Факел». Глубокий выдох после возвращения в РПЛ

Воронежцы всё же вышли в элиту. Последний тур почти ничего не решает.

16 мая состоится матч 34-го тура Первой лиги «Волга» — «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Труд» в Ульяновске. Стартовый свисток запланирован на 13:00 мск.

Коэффициенты на матч «Волга» — «Факел» 16 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 1.82. Победа «Волга» оценивается коэффициентом 4.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.43.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Первой лиги «Волга» — «Факел»

Воронежцы, конечно, здорово удивили. В последние годы они регулярно делали это в РПЛ с хорошей стороны, когда раз за разом оставались в элите при скромнейшем бюджете. Меняли тренеров в сложной ситуации, ложились костьми на поле, радовали страстную воронежскую публику.

Вечно так продолжаться не могло, до Первой лиги всё же дошло. И вот впервые удивление со знаком минус. Мощно стартовали, с первых туров захватили лидерство. После череды натужных побед со счётом 1:0 убрали Игоря Шалимова, думая наперёд. Не сбавляли оборотов, ушли на паузу лидерами, а в первой же игре весенней части первенства победили главного преследователя, «Урал».

Дальше начались чудеса. Словно посчитали задачу выполненной и выключились. Это «Факел»-то, который всегда и при любых обстоятельствах боролся до конца! «Лучшая лига мира» подобного отношения не прощает. Это в стыки попадают все желающие из числа тех, кто соответствует требованиям по инфраструктуре и не обладает бардаком в руководстве на уровне «Торпедо». А за топ-2 сеча сложилась что надо!

В общем, воронежцы нашли приключения на пятую точку, в чём могут винить только себя. «Родина» весной смотрелась куда конкретнее и собраннее. Вот и упустили лидерство за тур до конца. Повезло ещё, что «Урал» упорно не мог обрести стабильность после смены тренера, а Дмитрию Парфёнову в «Роторе» досталось внушительнее отставание. В нужный момент команда, конечно, собралась, по делу хлопнула мощный «Енисей» Сергея Ташуева и оставила сомнения позади.

Впереди «Волга». Команда симпатичная, играющая, стремящаяся ласкать мяч. Разумеется, при откровенно скромном подборе исполнителей и легковесном стиле в Первой лиге приходится непросто. В то же время для выживания достаточно, а болельщиков радуют при скромном бюджете. Как ни крути, молодцы. Досрочно решили вопрос с сохранением прописки.

Понятно, что в вакууме гости сильнее. Вопрос в том, как сильно после нервного решения задачи им нужен ничего не значащий матч. После напряжённых месяцев подсознательно хочется расслабиться. Так что лучшего футбола от Воронежа не ждём. Другое дело, что им может хватить и чего-то поскромнее. Поставим на 1Х за 1.96.

Ставка: «Волга» не проиграет за 1.96.