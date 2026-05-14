«Ак Барс» — «Локомотив», третий матч. Обстановка накаляется

15 мая состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Локомотив». Игра пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. После двух матчей счёт в серии равный — 1-1: «Локомотив» выиграл первую встречу 3:1, а «Ак Барс» ответил разгромом 5:1.

Коэффициенты на третий матч «Ак Барс» — «Локомотив» 15 мая 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Ак Барс». Сделать ставку на победу казанцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не ждут открытого хоккея. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.

Прогноз на третий матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Локомотив»

В этой серии уже дважды сработал один и тот же механизм: кто первым ломает концентрацию соперника, тот забирает матч. В первой игре «Локомотив» сделал результат за 46 секунд в начале второго периода — Радулов и Берёзкин превратили нормальный казанский первый период в 0:2, после чего гости уже догоняли. Во второй игре всё перевернулось: Карпухин открыл счёт на восьмой минуте, Миллер добавил на 17-й минуте, и теперь уже Ярославль провалился в яму, из которой так и не выбрался.

Второй матч «Ак Барс» выиграл не потому, что внезапно стал быстрее на две передачи. Он просто сделал то, о чём Гатиятулин говорил после первой игры: добавил в концентрации, нацеленности на ворота и контроле шайбы. В первом матче Казань местами искала лишний пас, во втором — всё было заточено под бросок и трафик. Отсюда и гол Карпухина после подключения, и хет-трик Миллера, и реализация большинства через Тодда. Корректировки сработали.

Отдельно — о Миллере. В финале у «Ак Барса» пока почти вся разница идёт от защитников: Миллер забивал в обеих встречах, во втором оформил хет-трик и четыре очка, а Хартли после игры назвал его игроком мирового класса и отдельно выделил пару Миллер — Лямкин. Для «Локомотива» это неприятнейшая задача: обычно во встречах с Казанью первым делом думаешь про Яшкина, Радулова, Барабанова, Тодда, а тут серию реально двигает защитник, который и бросает, и держит шайбу, и наказывает за каждую паузу.

Но из 5:1 не стоит делать поспешных выводов. Да, железнодорожники получили то, что заслуживали, сами выкопали себе яму и нуждаются в рабочем режиме. Да, вышли неготовыми с первых смен и получили хороший урок. Но это как раз тот тип поражения, после которого у сильной команды всегда есть реакция.

Третий матч поэтому не должен быть продолжением разгрома. Казань дома, после такого выезда и при 1-1 действительно получит психологический плюс. Однако «Локомотив» слишком системная команда, чтобы второй раз подряд выйти в финале без ног и головы. Скорее, Хартли максимально упростит старт: короткие смены, плотная средняя зона, минимум потерь на синей, помощь Исаеву на пятаке и никаких подарков Миллеру под бросок.

Исход здесь опасен. «Ак Барс» по всем моментам ближе к победе, но «низ» выглядит логичнее. Первая игра дала ровно четыре шайбы, вторая улетела в «верх» только из-за раннего перекоса, большинства и пустых ворот. В третьей игре цена первой ошибки станет ещё больше, а «Локомотив» после такого поражения точно не поедет в Казань рисковать. В общем, ждём ничью в первом периоде.

Ставка: ничья в первом периоде за 2.22.