«Бавария» — «Кёльн». Подготовка к финалу Кубка Германии

16 мая состоится матч 34-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн». Игра пройдёт в Мюнхене на «Альянц Арене», стартовый свисток — в 16:30 мск.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «Кёльн» 16 мая 2026 года

Букмекеры считают явным фаворитом «Баварию». Сделать ставку на победу мюнхенцев предлагается с коэффициентом 1.18. Победа «Кёльна» оценивается коэффициентом 15.00. Ничейный исход можно найти в линии за 9.65.

При этом аналитики ждут результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 5.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн»

Здесь главное не турнирная мотивация, а контекст дня. «Бавария» уже взяла чемпионство, но ещё не закончила сезон, ведь впереди финал Кубка Германии со «Штутгартом». После игры с «Кёльном» запланированы традиционные чемпионские празднования и пивные души на поле. То есть это не унылая последняя игра «на чемоданах», а домашняя церемония, которую нельзя испортить.

У этой «Баварии» есть ещё один очень конкретный аргумент — цифры атаки. Мюнхенцы уже побили рекорд Бундеслиги по количеству голов за сезон – 117 мячей, старый рекорд в 101 мячей держался с сезона-1971/1972. Перед последним туром это рискует быть демонстрацией силы. Особенно на своём поле, перед вручением салатницы и за неделю до кубкового финала. Компани всё равно нужно держать команду в игровом тонусе.

«Кёльн» при этом приехал отнюдь не умирать. Команда уже обеспечила себе сохранение места в Бундеслиге после поражений конкурентов, хотя сама в прошлом туре получила дома 1:3 от «Хайденхайма». Это важная деталь: у гостей нет паники из-за возможного вылета, однако нет и ощущения хорошей формы. «Хайденхайм» забил трижды, причём «Кёльн» быстро отыгрался после первого гола, но затем всё равно рассыпался на ключевых отрезках.

Очные встречи тоже не оставляют «Кёльну» воздуха. В первом круге «Бавария» выиграла 3:1: пропустила от Майны, однако после перерыва додавила через Ким Мин Джэ и Ленарта Карла. В Кубке Германии в этом сезоне было ещё жёстче — 4:1 в Кёльне с голами Луиса Диаса, Гарри Кейна и Майкла Олисе. То есть, даже когда «Кёльн» цепляется, мюнхенцы всё равно доминируют.

Кадрово у «Баварии» не всё идеально: Альфонсо Дэвис и Серж Гнабри продолжают восстановление, возможны широкая ротация и появление лидеров после перерыва. Компани может дать минуты Леону Горетцке, Рафаэлу Геррейру и Николасу Джексону. У «Кёльна» в числе потерь Рагнар Ахе и Том Краус, зато оборона должна быть ближе к оптимальному виду.

Но логика матча от этого не меняется: смешанный состав «Баварии» дома всё равно сильнее, а для игроков, которые получат шанс перед финалом Кубка Германии, это не отдых, а витрина. Чистая победа «Баварии» за 1.18 не ставка, а бухгалтерия. Фора (-2.5) интереснее, однако для последнего тура с возможной ротацией слишком солидная.

На наш взгляд, логично довериться истории очных встреч и заходить через голы в обе стороны. Взгляните на 10 последних матчей «Баварии» и «Кёльна»: в семи случаях забивала и та, и другая команда. Ну а в победе хозяев сомнений ноль. Турнирной мотивации нет ни у кого, а класс у мюнхенцев выше в значительной степени.

Ставка: обе забьют + «Бавария» победит за 2.00.