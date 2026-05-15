Момент истины для Роналду. Финал Лиги чемпионов АФК 2 «Аль-Наср» — «Гамба Осака»

Для португальца это шанс на большой трофей не в Европе.

16 мая состоится финал Лиги чемпионов АФК 2 «Аль-Наср» — «Гамба Осака». Игра пройдёт в Эр-Рияде на «Al-Awwal Park», стартовый свисток — в 20:45 мск. Формально это нейтральный финал, но по факту команда Криштиану Роналду играет дома.

Коэффициенты на матч «Аль-Наср» — «Гамба Осака» 16 мая 2026 года

Букмекеры считают явным фаворитом «Аль-Наср». Сделать ставку на победу саудовского клуба в основное время предлагается с коэффициентом 1.42. Победа «Гамбы Осака» оценивается коэффициентом 6.47. Ничейный исход можно найти в линии за 4.66.

При этом аналитики ждут результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28. Если обе забьют, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на финал Лиги чемпионов АФК 2 «Аль-Наср» — «Гамба Осака»

Главная фактура здесь — отнюдь не Роналду на афише, а то, в каком состоянии «Аль-Наср» подходит к финалу. 12 мая команда была в нескольких секундах от чемпионства в саудовской Про-Лиге, вела 1:0 с «Аль-Хилялем» после гола Симакана, но на 90+8-й минуте Бенто ошибся на выходе, и мяч отлетел в свои ворота. Вместо титула — 1:1, отложенное празднование и новый матч за трофей уже через несколько дней. Это не просто обидная ничья, это ментальный удар.

Для «Аль-Насра» этот финал вообще выглядит почти обязательным к выигрышу. Клуб давно ждёт континентального трофея, и нынешний проект с Роналду, Команом, Мане, Жоау Феликсом, Брозовичем и Симаканом строился явно ради этого. Хейтеры португальца не устают напоминать, что Роналду всё ещё без большого трофея с «Аль-Насром», и вот теперь — финал ЛЧ АФК 2. Конечно, это большой шанс наконец снять ярлык.

По турниру «Аль-Наср» прошёл без ощущения натуги. В четвертьфинале был разгром «Аль-Васла» (4:0), в полуфинале — 5:1 в матче с катарским «Аль-Ахли». Причём там всё началось неприятно: Бенто отразил пенальти Дракслера, потом «Аль-Ахли» всё равно повёл, но дальше включились Коман, Анжело и глубина атаки. Коман оформил хет-трик, Анжело сделал матч, а Абдулла Аль-Хамдан закрыл счёт пятым голом. Это важная деталь, ведь «Аль-Наср» не только зависит от Роналду — у него слишком много ярких исполнителей.

Но «Гамбу» нельзя описывать как бедных японцев, которые приехали сфотографироваться с Криштиану. Это клуб, который выигрывал главную азиатскую Лигу чемпионов в 2008 году, а теперь может стать первой японской командой с трофеем Лиги чемпионов АФК 2. Путь тоже был не случайный: в полуфинале уступили в первом матче «Бангкок Юнайтед» (0:1), а во втором на выезде вынесли соперника 3:0. Для финала это сильная заявка: команда умеет терпеть и потом переворачивать серию.

Есть и обратная сторона. Внутренний фон у «Гамба Осака» перед финалом не такой ровный: вот счета последних пяти встреч — 0:1, 1:2, 5:0, 1:2 и 3:0. То есть вспышки у японцев есть, но стабильности мало. Против «Аль-Насра» на его поле этого может не хватить. Если саудовцы заберут старт и поведут в счёте, «Гамбе» придётся открываться. И это в матче с командой, которая забила пять в полуфинале!

Самая опасная ловушка, впрочем, — просто брать П1 и считать, что всё решено. Финал, давление на Роналду, свежие эмоции после осечки с «Аль-Хилялем», плюс японская дисциплина — всё это не даёт ждать лёгкой прогулки. Но, конечно, «Аль-Наср» всё равно ближе к успеху: домашний стадион, более высокий индивидуальный класс, много вариантов впереди и необходимость трофея. «Гамба» может забить, однако удержать такой состав 90 минут без двух-трёх больших провалов будет крайне тяжело.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча за 2.13.