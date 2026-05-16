Финал Кубка Англии и победа Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

Футбольный клубный сезон подошёл к решающим матчам. Сегодня, 16 мая, например, «Челси» и «Манчестер Сити» разыграют Кубок Англии, а «Аль-Наср» и «Гамба Осака» определят победителя азиатской Лиги чемпионов 2.

Прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

Прежде всего нужно отметить, что финал Кубка Англии по традиции состоится на «Уэмбли», так что «Челси» тут только номинальный хозяин. Разумеется, «Манчестер Сити» – явный фаворит. Осечки, конечно, бывают, но в общем и целом эта команда знает, чего хочет. И планку держит. В отличие от соперника, который месяц находящегося в хаосе при соответствующих результатах.

Естественно, в одном матче может случиться всё что угодно. Тем более в кубковом: самое время забыть о противоречиях, стиснуть зубы и выдать 90 минут на максимуме. Если потребуется — больше. В остальном «горожане» банально на ином уровне. И коэффициент 1.83 на их лобовую победу похож на подарок. Мимо не пройдём.

Прогноз на матч «Аль-Наср» — «Гамба Осака»

Для «Аль-Насра» этот финал вообще выглядит почти обязательным к выигрышу. Клуб давно ждёт континентального трофея, и нынешний проект с Роналду, Команом, Мане, Жоау Феликсом, Брозовичем и Симаканом строился явно ради этого. Хейтеры португальца не устают напоминать, что Роналду всё ещё без большого трофея с «Аль-Насром», и вот теперь — финал ЛЧ АФК 2. Конечно, это большой шанс наконец снять ярлык.

«Гамбу» нельзя описывать как бедных японцев, которые приехали сфотографироваться с Криштиану. Это клуб, который выигрывал главную азиатскую Лигу чемпионов в 2008 году, а теперь может стать первой японской командой с трофеем Лиги чемпионов АФК 2. Путь тоже был не случайный: в полуфинале уступили в первом матче «Бангкок Юнайтед» (0:1), а во втором на выезде вынесли соперника 3:0. Для финала это сильная заявка: команда умеет терпеть и потом — переворачивать серию.

Самая опасная ловушка — просто брать П1 и считать, что всё решено. Финал, давление на Роналду, свежие эмоции после осечки с «Аль-Хилялем», плюс японская дисциплина — всё это не даёт ждать лёгкой прогулки. Но, конечно, «Аль-Наср» всё равно ближе к успеху: домашний стадион, более высокий индивидуальный класс, много вариантов впереди и необходимость трофея. «Гамба» может забить, однако удержать такой состав 90 минут без двух-трёх больших провалов будет крайне тяжело.

Экспресс на кубковые матчи 16 мая 2026 года

Ставка 1: «Манчестер Сити» победит «Челси» в основное время за 1.83.

победа «Аль-Насра» над «Гамба Осака» в основное время и тотал больше 2.5 мяча за 2.13.

Общий коэффициент: 1.83 х 2.13 = 3.89.