Последние игры новичков РПЛ в Первой лиге и «Бавария» перед Кубком Германии

Клубный футбол подошёл к заключительным турам. Например, сегодня, 16 мая, в Бундеслиге в Германии «Бавария» и «Кёльн» проведут последний матч сезона. А в Первой лиги России следим за встречами «Арсенал» — «Родина» и «Волга» — «Факел».

Прогноз на матч «Бавария» — «Кёльн»

Здесь главное не турнирная мотивация, а контекст дня. «Бавария» уже взяла чемпионство, но ещё не закончила сезон, ведь впереди финал Кубка Германии со «Штутгартом». После игры с «Кёльном» запланированы традиционные чемпионские празднования и пивные души на поле. То есть это не унылая последняя игра «на чемоданах», а домашняя церемония, которую нельзя испортить.

Кадрово у «Баварии» не всё идеально, возможны широкая ротация и появление лидеров после перерыва. Но логика матча от этого не меняется: смешанный состав «Баварии» дома всё равно сильнее, а для игроков, которые получат шанс перед финалом Кубка Германии, это не отдых, а витрина. Чистая победа «Баварии» за 1.18 — не ставка, а бухгалтерия. Фора (-2.5) интереснее, однако для последнего тура с возможной ротацией слишком солидная.

На наш взгляд, логично довериться истории очных встреч и заходить через голы в обе стороны. Взгляните на 10 последних матчей «Баварии» и «Кёльна»: в семи случаях забивала и та и другая команда. Ну а в победе хозяев сомнений 0. Турнирной мотивации нет ни у кого, а класс у мюнхенцев выше в значительной степени.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Родина»

«Родина» вступает в новую жизнь. Частный клуб планомерно наращивал обороты, рос естественным путём, шаг за шагом укреплял состав. Добрался до Первой лиги, попробовал на вкус стыковые матчи. И вот наконец дозрел до прямого выхода в элитный дивизион. Что особенно приятно — полностью заслуженно, без случайностей.

Прощание с Первой лигой пройдёт в Туле. Местный «Арсенал» понемногу забыл о стабильных выступлениях в элите. А ведь не так давно заскакивал в еврокубки! Второй год подряд играет вничью где можно и где нельзя. Перемены в составе и в тренерском штабе не помогают: даже до борьбы за стыки далеко. Забивают туляки редко, побеждают мало.

В то же время Тула на своём поле проигрывает крайне редко, а на «Родину» рискует повлиять турнирная ситуация. Терять хозяевам давно нечего, так что ждём умеренно бодрого футбола и голов. Газон замечательный, погода прекрасная, соперник играющий, давления нет. Чего же боле? Берём тотал больше 2 голов за 1.87. Уходить в отпуск нужно красиво! Да и есть шанс остаться лидерами Первой лиги.

Прогноз на матч «Волга» — «Факел»

Воронежцы нашли приключения на пятую точку, в чём могут винить только себя. «Родина» весной смотрелась куда конкретнее и собраннее. Вот и упустили лидерство за тур до конца. Повезло ещё, что «Урал» упорно не мог обрести стабильность после смены тренера, а Дмитрию Парфёнову в «Роторе» досталось внушительнее отставание. В нужный момент команда, конечно, собралась, по делу хлопнула мощный «Енисей» Сергея Ташуева и оставила сомнения позади.

Впереди — «Волга». Команда симпатичная, играющая, стремящаяся ласкать мяч. Разумеется, при откровенно скромном подборе исполнителей и легковесном стиле в Первой лиге приходится непросто. В то же время для выживания достаточно, а болельщиков радуют при скромном бюджете. Как ни крути, молодцы. Досрочно решили вопрос с сохранением прописки.

Понятно, что в вакууме гости сильнее. Вопрос в том, как сильно после нервного решения задачи им нужен ничего не значащий матч. После напряжённых месяцев подсознательно хочется расслабиться. Так что лучшего футбола от Воронежа не ждём. Другое дело, что им может хватить и чего-то поскромнее. Поставим на 1Х за 1.96.

Экспресс на футбол 16 мая 2026 года

Ставка 1: обе забьют + «Бавария» победит «Кёльн» за 2.00.

обе забьют + «Бавария» победит «Кёльн» за 2.00. Ставка 2: тотал больше 2 голов в матче «Арсенал» — «Родина» за 1.87

тотал больше 2 голов в матче «Арсенал» — «Родина» за 1.87 Ставка 3: «Волга» не проиграет «Факелу» за 1.96.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.87 х 1.96 = 7.33.