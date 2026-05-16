«Балтика» — «Динамо» Москва. Финальный аккорд Талалаева и Гусева

Калининградцы могут финишировать в топ-5, а москвичи на эмоциях от победы над «Краснодаром».

17 мая состоится матч 30-го тура РПЛ «Балтика» — «Динамо» Москва. Игра пройдёт в Калининграде на «Ростех Арене», стартовое время — 18:00 мск. Остальные игры заключительного тура чемпионата России состоятся в это же время.

Коэффициенты на матч «Балтика» — «Динамо» Москва 17 мая 2026 года

Букмекеры почти не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 2.50. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики не ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Вариант «обе команды забьют» идёт за 1.83

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» Москва

Главный обман здесь — решить, что матч никому не нужен. «Балтика» после 29 туров идёт шестой: 46 очков. До ЦСКА — два очка, а значит, команда Талалаева ещё может залезть в топ-5, если сама выиграет и армейцы оступятся в дерби с «Локомотивом», что вероятно. Для Калининграда это не мелочь: сезон и так исторический по качеству, однако закончить его среди топов — отдельная задача.

Проблема в том, что весна у «Балтики» в какой-то момент испортилась. После 2:2 с «Краснодаром» были 1:1 с «Ахматом» и три подряд поражения по 0:1 — от «Акрона», «Рубина» и «Локомотива». Талалаев недавно очень точно описал состояние команды метафорой про велосипед без руля: всё вроде бы едет, но управлять тяжело.

У хозяев минус Бориско, Филин, Хиль и Андраде. Особенно важен Бориско: основной вратарь перенёс операцию на мениске, а до травмы провёл 23 матча и 14 раз оставлял ворота «сухими». Плюс Андраде дисквалифицирован. То есть у «Балтики» одновременно проседают и вратарская позиция, и центральная ось обороны. Для команды, которая весь сезон жила надёжностью, это очень неприятный набор.

Но у московского «Динамо» тоже не идеальная картинка. Да, команда Ролана Гусева одолела «Краснодар» со счётом 2:1: Тюкавин сравнял, Сергеев забил на 90+3-й. И это был сильный эмоциональный ответ после кубкового вылета. Но на 90-й минуте сам Гусев получил вторую жёлтую, а в потерях игроков на выезд в Калининград у москвичей значатся Зайнутдинов, Рубенс, Осипенко и Сергеев. Фигуры важные.

«Балтика» дома будет злой: три поражения подряд, шанс на топ-5, последняя игра перед своими. «Динамо» при этом не выглядит разобранной командой, у него есть Тюкавин, Бителло, Миранчук, Артур, нормальное движение впереди и свежая победа над претендентом на титул. При таких раскладах ждём голы в обе стороны.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.