Матч «Ростов» — «Зенит»: вспоминая 2024 год

17 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата России

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.45, а победа «Ростова» оценивается коэффициентом 7.92. Ничейный исход можно найти в линии за 4.73.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

Как дела у «Ростова»

Великолепно. По крайней мере, могло быть гораздо хуже. Несмотря на все финансовые проблемы, подвешенное будущее клуба и бесконечные слухи о скором уходе чуть ли не каждого футболиста основного состава, результат достигнут. Прописка в элите сохранена, причём без каких-либо нервов. До стыков не дошло. Всё остальное затеряется в истории.

Начали весеннюю часть не лучшим образом. Где-то не складывалось, где-то не везло. Собрались с мыслями, в ключевой момент выдали удачный отрезок. Отобрали очки у проблемного ЦСКА на выезде, а затем одержали бесценную победу в Каспийске над махачкалинским «Динамо». Задышалось спокойнее: себе три очка, прямому конкуренту — огорчение.

Как себя чувствует «Зенит»

Было нервно, конечно. Переносить юбилей во второй раз, чего уж там, не хотелось. Однако сами виноваты, что оказались в таком положении. Не дожали в родных стенах «Краснодар», хотя первый час смотрелись гораздо мощнее оппонента. Когда же южане допустили осечку и дали шанс, подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Локомотивом». И это ещё Денис Адамов в концовке взял пенальти. Зато в минувшем туре московские динамовцы преподнесли подарок. Теперь для чемпионства сине-бело-голубым хватит ничьей.

Ещё один источник позитива — приятные воспоминания. Именно игра с «Ростовом» оказалась «золотой» два года назад. Тогда тоже казалось, что гипс снимают, а клиент уезжает. Однако «Динамо» в решающий момент дрогнуло под нажимом «Краснодара», а петербуржцы верили и сражались до последнего. В итоге забрали три очка и золотые медали. Удастся ли повторить?

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Зенит» 17 мая 2026 года

В первом круге сине-бело-голубым пришлось провозиться. Позволили сопернику открыть счёт в середине первого тайма, долго не могли отыграться. Маттео Кассьера провёл ответный мяч, а победный гол состоялся на 79-й минуте с пенальти. Ни малейших вопросов не возникло: вратарь Ятимов пытался сыграть в падении на выходе, но проехался руками по Луису Энрике. Счёт 2:1 в очных встречах соперников в последнее время попадается часто.

Конечно, на своём поле «Ростов» валять дурака не станет, однако мы неоднократно видели один и тот же сюжет: в действительно важнейших встречах «Зенит» смотрится куда лучше привычного. И чаще всего своего добивается. Мотивация запредельная, соперник — колючий, но в классе безнадёжно уступает. Коэффициент на П2 слишком низкий, придётся выкручиваться. Выбираем П2 в первом тайме за 2.00. Ждём от гостей агрессивного начала.

Ставка: «Зенит» победит в первом тайме за 2.00.