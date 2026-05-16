Дерби ЦСКА — «Локомотив»: потеряно всё, кроме чести

17 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата России

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.63, а победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.69. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Как дела у ЦСКА

Какое-то время казалось, что нынешний сезон — драма. Недавно выяснилось: всё же трагедия. Активная зимняя трансферная кампания и рост амбиций привели к разбитому корыту. Фабио Челестини потерял контроль над происходящим и откланялся, смена тренера прямо перед важнейшей битвой со «Спартаком» результата не дала. 0:1 и вылет.

Первый тайм полностью отдали, но ведь перестановки сработали. После перерыва выглядели лучше, создали достаточно. И ничего. Трофеев нет, на душе — поздняя осень. Самое обидное, что сами старательно повышали ожидания. Еще по осени где-то дожимали, где-то демонстрировали характер, а где-то просто везло. По ожидаемым очкам перебирали ещё тогда. Поверили в успех, укрепились — и вот пожалуйста.

Как себя чувствует «Локомотив»

Вроде бы по весне никакой стабильности не наблюдается и близко. Затяжных победных не просто нет — в весенней части сезона в принципе не выигрывали в двух турах РПЛ подряд. Осечек очень много, причём не всегда с сильными командами. Уступали «Крыльям Советов», играли вничью с махачкалинским «Динамо». Однако конкуренты вообще не впечатляли.

Так что у подопечных Михаила Галактионова есть замечательные шансы увенчать сложный сезон бронзой, несмотря на крайне ограниченные ресурсы. Не Кубок, конечно, где крайне болезненным образом вылетели от рук «Крыльев Советов», хотя в какой-то степени даже более показательно. Пусть и без трофея. Ведь тут всё определяет дистанция.

Прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» 17 мая 2026 года

В случае ЦСКА потеряно всё, кроме чести. Естественно, для Дмитрия Игдисамова игра имеет огромное значение. А вот сумеют ли футболисты обойтись без чемоданного настроения — вопрос. Поводов сомневаться в профессионализме нет, но будут ли прыгать выше головы и рисковать здоровьем, когда на кону строго моральное удовлетворение? Ой ли.

Так что у «Локомотива», пожалуй, есть преимущество. Что видно и по коэффициентам букмекерам: линия практически равна, несмотря на фактор своего поля для ЦСКА. Лезть в исход не рискнём — слишком много неизвестных. А вот голы в обе стороны за 1.77 проверим. Раз уж армейцы разочаровали болельщиков результатами, нужно порадовать игрой. Хотя бы напоследок. А железнодорожники в больших матчах может не побеждают, но создают исправно.

Ставка: обе забьют за 1.77.