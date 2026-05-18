Правила проведения премии «Лучший букмекер»

1. Общие положения премии «Лучший букмекер» (далее по тексту — Премия)

1.1. Организатор Премии: ООО «СИМ».

1.2. Площадка проведения голосования за номинантов Премии «Лучший букмекер»: championat.com.

1.3. На Премию «Лучший букмекер» номинируются (редакцией «Чемпионата») все легальные букмекеры, присутствующие на российском рынке (далее по тексту — Номинанты) на момент 31 декабря 2025 года.

1.4. Премия не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на неё не распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется.

2. Период проведения голосования за Номинантов Премии «Лучший букмекер»

2.1. Голосование: с 18 мая 2026 года по 17 июня 2026 года.

2.2. Голосование останавливается в 23 часа 59 минут 17 июня 2026 года.

2.3. Объявление победителей: 28 июня 2026 года.

2.4. Церемония награждения: июль 2026 года.

2.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершёнными и фиксируются Организатором по московскому времени. Время совершения любых действий, предусмотренных настоящими Правилами, необходимо рассматривать как московское.

3. Призы

3.1. Компаниям-победителям в разных номинациях будут вручены памятные подарки. Компании, победившей по сумме баллов во всех номинациях, вручается отдельный приз.

4. Номинации и критерии определения победителей

4.1. Победители будут определены в каждой из номинаций:

4.1.1.Лучшие условия для клиентов (коэффициенты, вывод денег).

4.1.2. Система лояльности и поддержки клиентов.

4.1.3. Удобство интерфейса и мобильного приложения.

4.1.4. Лучший киберспортивный букмекер.

4.2. Дополнительно определяется один победитель по сумме баллов во всех номинациях.

4.3. Победители определяются по итогам голосования трёх жюри:

4.3.1. Online-голосование пользователей сайта championat.com.

4.3.2. Голосование экспертов. В голосовании принимают участие блогеры, специалисты отрасли, амбассадоры, аналитики, профильные журналисты.

4.3.3. Голосование редакции «Чемпионата». В голосовании принимают участие руководство редакции, спортивные журналисты, обозреватели ставок.

5. Правила голосования

5.1. Online-голосование доступно пользователям, авторизованным по СБЕР ID. От каждого пользователя засчитывается один голос.

5.2. В каждой группе (пользователи, эксперты и редакция) голосующие выбирают трёх номинантов, расставляя на первое, второе и третье место.

5.3. Для всех трех групп (пользователи, эксперты и редакция) баллы начисляются согласно таблице:

первое место – три балла;

второе место – два балла;

третье место – один балл.

6. Порядок подсчёта баллов

6.1. По каждой группе (пользователи, эксперты, редакция) в каждой номинации вычисляется сумма исходных баллов, набранная каждым номинантом в соответствии с п. 5.3 Правил проведения премии.

6.2. Каждая группа приводится к шкале от 0 до 100, где 100 баллов получает номинант с максимальной суммой в группе. Остальные – пропорционально лидеру.

6.3. Итоговый балл номинанта в номинации = сумма баллов от пользователей, экспертов и редакции после приведения к шкале 0-100.

6.4. Победитель в номинации – номинант с наибольшим итоговым баллом.

6.5. Общий победитель по сумме всех номинаций определяется аналогично: итоговые баллы номинанта суммируются по всем номинациям; победитель – номинант с наибольшей суммой баллов.

6.6. В случае равенства итоговых баллов у двух и более номинантов победитель определяется по наибольшему количеству баллов от пользовательского голосования. Если и этот показатель равен – по наибольшему количеству баллов от экспертов.

7. Подведение итогов

7.1. Имена победителей будут опубликованы на портале championat.com 28 июня 2026 года.

7.2. Призы победителям будут вручены на церемонии вручения Премии в июле 2026 года.

7.3. Если Номинант, который стал победителем, не явился на церемонию вручения Премии, Организатор обязуется передать ему памятный подарок в течение одного календарного месяца.

7.4. В случае возвращения памятного подарка по причине отказа от получения он не может быть востребован повторно обладателем.

7.5. Все невостребованные призы остаются у Организатора на хранение в течение одного календарного года, считая с даты проведения Церемонии награждения победителей.

7.6. Внешний вид памятных подарков может отличаться от их изображения в рекламных материалах.

8. Заключительные положения

8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Премии «Лучший букмекер», являются окончательными и не подлежащими пересмотру.

8.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Премии в СМИ и социальных сетях.

8.3. С момента получения памятного подарка Номинантом Премии последний несёт риск его случайной утери или порчи.

8.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Номинантами Премии, их представителями и лицами.

8.5. Если по какой-либо причине любой аспект проведения Премии не может проходить так, как это запланировано (включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение голосования «Лучший букмекер»), Организатор может на своё единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение голосования.

8.6. Все спорные вопросы, касающиеся проведения Премии «Лучший букмекер», регулируются на основе действующего законодательства РФ.

9. Соблюдение авторских прав

9.1. По решению Организатора Премии имена Номинантов и победителей, их лого, фотографии и прямая речь могут быть размещены на сайте championat.com и использоваться в промо- и рекламных материалах Организатора без выплаты дополнительного вознаграждения.