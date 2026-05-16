«Ак Барс» — «Локомотив», четвёртый матч. Серия раскроется

17 мая состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Локомотив». Игра пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 14:30 мск. После трёх встреч впереди ярославцы: 2-1.

Коэффициенты на четвёртый матч «Ак Барс» — «Локомотив» 17 мая 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Ак Барс». Сделать ставку на победу казанцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.30. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не ждут открытого хоккея. Тотал больше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.87.

Прогноз на четвёртый матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Локомотив»

Вспоминать третий матч надо не с итоговых 1:4, а с первых 20 минут. «Ак Барс» вроде бы начал активнее: Хмелевски в одной из первых смен попал в перекладину, арена сразу дала нужный шум. Но на этом домашний старт закончился. «Локомотив» переждал, вынудил Терехова получить четыре минуты за удар Радулова, реализовал большинство через Берёзкина, а потом Паник «доел» момент с отрицательного угла после ошибки Миллера. Итог периода — 17:3 по броскам в створ в пользу Ярославля. Приговор?

Здесь важна не только игра «Локомотива». Посмотрите, что сказал Яшкин после матча: при трёх бросках за период тяжело забить, нужно проходить оборону и доводить шайбу до вратаря. Это очень точное описание казанской проблемы. Во втором периоде «Ак Барс» действительно добавил, поймал импульс после удаления Фрейза, получил моменты. Миллер забил и вернул 1:2. Но с «Локомотивом» одного хорошего отрезка мало. Через четыре минуты Черепанов сделал 1:3.

У «Локомотива» после 5:1 во второй встрече была почти идеальная реакция. Хартли не стал ломать состав, сделал точечную перестановку в четвёртом звене и получил ровно то, что хотел: вязкость, опыт и вратаря, который вытащил ключевые эпизоды. Про третий финал подряд, опыт, который нельзя купить, и Исаева как лучшего вратаря лиги тоже не забываем.

Однако и делать вид, что «Ак Барс» развалился, рано. У Казани были моменты, которые при другом исполнении меняют всё: Галимов не переправил шайбу с близкого расстояния, Тодд промахнулся после передачи Хмелевски, Миллер снова был самым опасным игроком своей команды. Казанцы уступили в нацеленности на ворота, а вот соперник выжал голы из своих моментов.

Есть ещё один момент, который нельзя игнорировать перед четвёртой игрой, — состояние Билялова. За пять минут до конца третьего матча Полунин врезался во вратаря «Ак Барса» и получил пятиминутный штраф, а Гатиятулин после игры сказал, что доктора смотрят Тимура. То есть решение по составу, особенно по вратарям, будет приниматься по функциональному состоянию. Даже если Билялов сыграет, сам факт такого эпизода добавляет нервов.

Вот почему в четвёртой встрече мы бы ждали голов. «Ак Барсу» нельзя ждать, пока «Локомотив» заберёт первый период. При 1-3 в серии ехать в Ярославль — почти смертный приговор. Поэтому Казани придётся поднимать бросковую активность, лезть на пятак и сильнее нагружать Исаева. «Локомотив» при этом далеко не та команда, которая будет просто отбиваться.

«Ак Барс» дома обязан реагировать, «Локомотив» уже доказал, что спокойно может побеждать даже на «Татнефть-Арене». В финале уже были 3:1, 1:5 и 1:4, причём последние две игры пробили «верх». И серия может окончательно раскрыться. Если «Ак Барс» забьёт первым, «Локомотиву» придётся отыгрываться, чтобы сохранить преимущество перед возвращением домой. А если первым забьют гости, то уже хозяевам придётся включаться. В обоих сценариях пять шайб выглядят реальнее, чем показывает коэффициент.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.95.