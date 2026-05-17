«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Кэррик работает на зачётку

Сегодня, 17 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч «Ман Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 17 мая 2026 года

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.63. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 4.74. Ничейный исход можно найти в линии за 4.84.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

Манкунианцы могут выдохнуть и расслабиться. Большая роскошь по нынешним меркам! Год получился невероятно сложным и событийным, однако результат добыт. Вернее, задача-минимум выполнена. Моментальные вылеты из Кубка Англии и Кубка английской лиги, а также отставка Рубена Аморима с поста главного тренера команду не сломили. Ключевая цель достигнута, теперь бы не испортить всё нажитое непосильным трудом на будущий год.

Резко прибавили во второй части сезона на внутренней арене, выдали несколько мощных отрезков. На стыке января и февраля, например, выиграли четыре раза подряд, да и конец весны проводят замечательно. Совсем недавно одолели «Челси» и «Ливерпуль», да и с «Брентфордом» многие страдают. Поводы для самоуважения имеются.

Майкл Кэррик справляется. Да, после вылета из всех кубковых турниров график способствовал: огромное количество времени на восстановление и подготовку, недельный цикл. Однако этим ещё нужно было воспользоваться, да и своих проблем хватало. Один центр обороны чего стоит: в определённый момент из-за травм и дисквалификаций там вообще некому было выходить. И ничего — осилили.

«Ноттингем Форест» в последние месяцы заметно приободрился. Ещё совсем недавно оптимизма было выше крыши. А как иначе? Находились в шаге от финала Лиги Европы! Увы, турнирная сетка подкинула «Астон Виллу». Унаи Эмери свой любимый трофей никому просто так не отдаст! Даже после победы 1:0 в первой игре было ясно, что аутсайдера АПЛ ждёт испытание.

И всё же итог удивил. В Бирмингеме получили 0:4 без каких-либо вариантов. Теперь остаётся лишь чемпионат Англии. Там отползли от зоны вылета на заметное расстояние, но полностью сохранение прописки до сих пор не гарантировали. Так что уходить в отпуск рано. Хотя собраться с мыслями после головомойки от «Астон Виллы», конечно, нелегко.

Расклад простой. На хозяев ничего не давит, а порадовать родные трибуны всегда приятно. За последние годы болельщикам, прямо скажем, задолжали. Да и в вопросе будущего Кэррика формально точка не поставлена: яркий футбол и победы лишними не будут, повысят лояльность руководства. А «Ноттингем Форест» нынче забивает довольно регулярно. Значит, обе забьют за 1.65 или тотал больше 3 голов за 2.00. Выбирайте на свой вкус.

Ставка: тотал больше 3 голов за 2.00.