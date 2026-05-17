Победа или стыд: прогноз на матч «Арсенал» — «Бёрнли»

17 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Арсенал» — «Бёрнли» 17 мая 2026 года

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.10. Победа «Бёрнли» оценивается коэффициентом 23.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.22.

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»

Чемпионская гонка в английской Премьер-лиге вышла на финишную прямую. Сколько всего произошло после международной паузы! «Арсенал» быстро расплескал внушительное преимущество и позволил «Манчестер Сити» себя догнать. Подопечные Хосепа Гвардиолы на радостях тут же выдали инфарктную ничью с «Эвертоном». Всё снова в руках Микеля Артеты и его футболистов.

У лондонцев после жуткого отрезка с поражениями от «Борнмута» и «Манчестер Сити» в АПЛ (а также с вылетом из Кубка Англии и отданным финалом Кубка лиги) набежало три победы подряд. Они получились разными — натужные 1:0 с «Ньюкаслом» и нервно-скандальные 1:0 с «Вест Хэмом», между которыми затесались яркие и уверенные 3:0 с «Фулхэмом». Там действовали гораздо смелее, удача ни при чём. Ещё и в финал Лиги чемпионов пробились! Но это потом, не до того сейчас.

С ближайшим соперником откровенно повезло. Если сделают всё правильно, без вопросов заберут три очка. «Бёрнли» изначально считался аутсайдером сезона. Статус полностью оправдал. Обошёлся без ужасов «Вулверхэмптона», однако и за выживание боролся недолго. Ресурсы совсем не те, состав не позволяет рассчитывать на что-то вменяемое, а компенсировать дефицит тренерской работой или, допустим, чудесами вратаря не вышло.

Досрочно потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, доживает последние деньки в АПЛ, готовится вновь покорять просторы Чемпионшипы. Обидно, но справедливо. Отдельные вспышки, разумеется, случались, не более того. По большей части страдали середняки и аутсайдеры: кусать мотивированных фаворитов «Бёрнли» попросту нечем.

А «Арсенал» будет невероятно мотивирован! Куда уж больше. В родных стенах во встрече с таким соперником любой результат, кроме победы, вообще не поймут. Так что психологическое давление внушительное, основная задача — справиться с ним. К счастью, запас индивидуального мастерства колоссален, а гости слишком часто ошибаются и пропускают. Крайне сложно представить, что они отыграют «на ноль».

Другое дело, что планка тотала видится завышенной. Меньше всего лондонцам нужен риск: не дай бог нарвёшься на контратаку или схватишь травму. Вероятно, сухая победа в духе 2:0 или даже 1:0 их полностью устроит. Не до красоты — на кону исторический титул. Так что возьмём тотал меньше 3.5 гола за 1.95. С учётом предыдущих результатов «Арсенала» града голов тут быть не должно.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.95.