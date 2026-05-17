Золото чемпионата России: матчи с участием «Краснодара» и «Зенита»

Сегодня, 17 мая, пройдут матчи 30-го тура чемпионата России по футболу. Отдельного внимания, конечно же, заслуживают встречи «Краснодар» — «Оренбург» и «Ростов» — «Зенит». Краснодарцев и петербуржцев в таблице разделяет два очка, ждём развязку сезона.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Оренбург»

Ох, это будет нечто! Даже с учётом того, что только хозяева сохраняют турнирную мотивацию. Не просто сохраняют — игра имеет колоссальное значение, настоящий момент истины. Разумеется, «Краснодар» гораздо сильнее по уровню исполнителей, да ещё и сыграет в родных стенах. Статус фаворита вопросов не вызывает, что видно и по котировкам букмекеров.

Однако «Оренбург» хорош, опасен, да ещё и окажется в удобном рисунке игры. Работать без мяча, эпизодами накидывать удушающий прессинг, демонстрировать вертикальные атаки и наказывать на пространстве — это хлеб гостей. Добавим сюда качественные стандарты. Пожалуй, с голами тут проблем не возникнет. На тотал больше 2.5 гола дают скромные 1.68, а вот голы в обе стороны можно взять за 2.03. На наш взгляд, отыграть «на ноль» хозяевам будет сложно. Лезть в большие форы слишком опасно, а на П1 коэффициент совсем смешной.

Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит»

В первом круге сине-бело-голубым пришлось провозиться. Позволили сопернику открыть счёт в середине первого тайма, долго не могли отыграться. Маттео Кассьерра забил ответный мяч, а победный гол состоялся на 79-й минуте с пенальти. Ни малейших вопросов не возникло: вратарь Ятимов пытался сыграть в падении на выходе, но проехался руками по Луису Энрике. Счёт 2:1 в очных встречах соперников в последнее время попадается часто.

Конечно, на своём поле «Ростов» валять дурака не станет, однако мы неоднократно видели один и тот же сюжет: в действительно важнейших встречах «Зенит» смотрится куда лучше привычного. И чаще всего своего добивается. Мотивация запредельная, соперник — колючий, но в классе безнадёжно уступает. Коэффициент на П2 слишком низкий, придётся выкручиваться. Выбираем П2 в первом тайме за 2.00. Ждём от гостей агрессивного начала.

Экспресс на матчи, которые определят чемпиона России

обе забьют в матче «Краснодар» — «Оренбург» за 2.03. Ставка 2: «Зенит» победит «Ростов» в первом тайме за 2.00.

Общий коэффициент: 2.03 х 2.00 = 4.06.