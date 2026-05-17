Экспресс на 30-й тур РПЛ с коэффициентом 30.9

Сегодня, 17 мая, пройдут встречи заключительного тура Российской Премьер-Лиги и завершится сезон. Представляем вашему вниманию большой экспресс на события игрового дня.

Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит»

В первом круге сине-бело-голубым пришлось провозиться. Позволили сопернику открыть счёт в середине первого тайма, долго не могли отыграться. Маттео Кассьерра забил ответный мяч, а победный гол состоялся на 79-й минуте с пенальти. Ни малейших вопросов не возникло: вратарь Ятимов пытался сыграть в падении на выходе, но проехался руками по Луису Энрике. Счёт 2:1 в очных встречах соперников в последнее время попадается часто.

Конечно, на своём поле «Ростов» валять дурака не станет, однако мы неоднократно видели один и тот же сюжет: в действительно важнейших встречах «Зенит» смотрится куда лучше привычного. И чаще всего своего добивается. Мотивация запредельная, соперник — колючий, но в классе безнадёжно уступает. Коэффициент на П2 слишком низкий, придётся выкручиваться. Выбираем П2 в первом тайме за 2.00. Ждём от гостей агрессивного начала.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Оренбург»

Ох, это будет нечто! Даже с учётом того, что только хозяева сохраняют турнирную мотивацию. Не просто сохраняют — игра имеет колоссальное значение, настоящий момент истины. Разумеется, «Краснодар» гораздо сильнее по уровню исполнителей, да ещё и сыграет в родных стенах. Статус фаворита вопросов не вызывает, что видно и по котировкам букмекеров.

Однако «Оренбург» хорош, опасен, да ещё и окажется в удобном рисунке игры. Работать без мяча, эпизодами накидывать удушающий прессинг, демонстрировать вертикальные атаки и наказывать на пространстве — это хлеб гостей. Добавим сюда качественные стандарты. Пожалуй, с голами тут проблем не возникнет. На тотал больше 2.5 гола дают скромные 1.68, а вот голы в обе стороны можно взять за 2.03. На наш взгляд, отыграть «на ноль» хозяевам будет сложно. Лезть в большие форы слишком опасно, а на П1 коэффициент совсем смешной.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив»

В случае ЦСКА потеряно всё, кроме чести. Естественно, для Дмитрия Игдисамова игра имеет огромное значение. А вот сумеют ли футболисты обойтись без чемоданного настроения — вопрос. Поводов сомневаться в профессионализме нет, но будут ли прыгать выше головы и рисковать здоровьем, когда на кону строго моральное удовлетворение? Ой ли.

Так что у «Локомотива», пожалуй, есть преимущество. Что видно и по коэффициентам букмекеров: линия практически равна, несмотря на фактор своего поля для ЦСКА. Лезть в исход не рискнём — слишком много неизвестных. А вот голы в обе стороны за 1.77 проверим. Раз уж армейцы разочаровали болельщиков результатами, нужно порадовать игрой. Хотя бы напоследок. А железнодорожники в больших матчах, может, не побеждают, но создают исправно.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак»

Здесь, пожалуй, самая важная вещь — мотивация не односторонняя. «Спартак» после 2:1 с «Рубином» набрал 51 очко и остался в двух очках от «Локомотива». То есть бронза ещё жива: красно-белым нужны победа в Каспийске и осечка железнодорожников в матче с ЦСКА. У «Динамо» из Махачкалы цена встречи даже жёстче. Одно очко со «Спартаком» гарантирует, что прямой вылет не догонит. Поражение же оставляет зависеть от того, что «Пари НН» сделает в Казани с «Рубином».

Поэтому ждём не весёлые 2:3, а тяжёлый матч с преимуществом «Спартака» по качеству моментов. Махачкала будет цепляться за ничью, максимально упрощать игру и грузить стандарты. «Спартак» — владеть больше, искать Солари, Угальде, Маркиньоса и давление через фланги. Самый естественный счёт — 0:1 или 0:2. Останется только надеяться на ЦСКА.

Прогноз на матч «Балтика» — «Динамо» Москва

«Балтика» после 29 туров идёт шестой: 46 очков. До ЦСКА — два очка, а значит, команда Талалаева ещё может залезть в топ-5, если сама выиграет и армейцы оступятся в дерби с «Локомотивом», что вероятно. Для Калининграда это не мелочь: сезон и так исторический по качеству, однако закончить его среди топов — отдельная задача.

«Балтика» дома будет злой: три поражения подряд, шанс на топ-5, последняя игра перед своими. «Динамо» при этом не выглядит разобранной командой, у него есть Тюкавин, Бителло, Миранчук, Артур, нормальное движение впереди и свежая победа над претендентом на титул — «Краснодаром». При таких раскладах ждём голы в обе стороны.

Экспресс на 30-й тур РПЛ 17 мая 2026 года

Ставка 1: «Зенит» победит «Ростов» в первом тайме за 2.00.

Ставка 2: обе забьют в матче «Краснодар» — «Оренбург» за 2.03.

Ставка 3: обе забьют в матче ЦСКА — «Локомотив» за 1.77.

Ставка 4: победа «Спартака» над «Динамо» Мх с разницей в один-два мяча за 2.35.

Ставка 5: обе забьют в матче «Балтика» — «Динамо» Москва за 1.83.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.03 х 1.77 х 2.35 х 1.83 = 30.9.