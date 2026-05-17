Финал ВХЛ «Югра» — «Химик», второй матч. Воскресенские зацепятся в Ханты-Мансийске

18 мая состоится второй матч финала плей-офф ВХЛ «Югра» — «Химик». Игра пройдёт в Ханты-Мансийске на «Арене Югра». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. После первой встречи «Югра» ведёт в серии 1-0: старт финала хозяева забрали со счётом 2:1.

Что думают букмекеры о втором матче финала ВХЛ

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Югры» в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, а победа «Химика» оценивается коэффициентом 2.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.94.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.05.

О «Югре»

У «Югры» сейчас интересная ситуация. По дороге в финал ханты-мансийцы уверенно прошли «Барс» (4-1), затем всухую убрали «Омские Крылья» (4-0), а в полуфинале чуть не устроили себе катастрофу: вели у «Нефтяника» 3-0, позволили сравнять серию, но всё-таки выиграли седьмую встречу.

Первый финальный матч только усилил ощущение, что «Югра» живёт за счёт терпения. 2:1 — это не самая уверенная победа, скажем так. Первый период — 0:0, третий — 0:0, все шайбы пришлись на вторую двадцатиминутку. Причём все три гола были забиты в большинстве! Впрочем, тоже надо уметь.

Любопытно, что по броскам в створ вообще равенство — 32:32. То есть это был не матч, где одна команда задушила другую. Это был матч, где чуть лучше сработала реализация на конкретном отрезке. И вот тут главный нюанс.

«Югра» ведёт 1-0, играет дома и психологически получила импульс. Но вторая встреча после такой победы часто становится осторожнее. Теперь хозяевам важно не подарить Воскресенску быстрый ответ.

О «Химике»

У «Химика» поражение неприятное, но не катастрофическое. Команда Егора Башкатова не развалилась, не проиграла движение и не отдала матч по игре. Более того, в первом матче воскресенские хоккеисты открыли счёт, а дальше попали в плохой отрезок с удалениями.

По пути в финал у воскресенцев тоже было достаточно характера. «Химик» прошёл «Ижсталь» (4-1), затем вытащил семиматчевую серию с «Магниткой», хотя начинал с двух сухих поражений, а в полуфинале выбил победителя регулярки — новокузнецкий «Металлург» (4-2).

Есть и важный тактический аргумент. До финала можно было отметить преимущество «Химика» по большинству: 21,6% реализации против 6,8% у «Югры». Да, в первой встрече эта цифра будто перевернулась. Но это скорее повод ждать реакции гостей, а не списывать их спецбригады со счетов.

Прогноз на второй матч «Югра» — «Химик» 18 мая 2026 года

Первый матч показал не превосходство «Югры», а цену микромоментов. Один большой штраф, две быстрые реализации — и вся игра перевернулась. При этом по объёму, по броскам в створ и по общей плотности «Химик» был на уровне. Во второй встрече «Югра» вряд ли полезет ломать всё с первых смен: при счёте 1-0 в серии важнее не отдать преимущество эмоционально.

«Химик» тоже не обязан бездумно раскрываться — серия длинная. Но уехать из Ханты-Мансийска при 0-2 будет очень неприятно. Поэтому у гостей будет соблазн лишить соперника воздуха. Пожалуй, мы будем ждать овертайм. Тем более что его давненько не было в очных встречах соперников.

Ставка: ничья в основное время за 3.94.