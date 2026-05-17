«Баффало» — «Монреаль», седьмой матч. Срываем крышку в Кубке Стэнли

Седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ «Баффало» — «Монреаль» пройдёт 19 мая в Баффало. Игра состоится на «KeyBank Center», стартовое вбрасывание — в 2:30 мск. Победитель выйдет в финал Восточной конференции на «Каролину».

Коэффициенты на седьмой матч «Баффало» — «Монреаль» 19 мая 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Баффало». Сделать ставку на победу «Сэйбрз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.32. Победа «Монреаля» оценивается коэффициентом 2.70.

При этом аналитики сомневаются в результативности встречи. Тотал больше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.93.

Прогноз на седьмой матч серии «Баффало» — «Монреаль» в плей-офф НХЛ

Седьмые матчи обычно осторожные, да. Но конкретно эта серия живёт не по учебнику. В пятой игре «Баффало» трижды вёл в первой половине матча, но «Монреаль» каждый раз отвечал, а потом выиграл 6:3. В шестой уже «Канадиенс» получили идеальный старт: три гола на первых четырёх бросках, 3:1 к 11-й минуте, смена вратаря у «Сэйбрз». Но всё равно закончили 3:8! Это явно не про контроль.

Главные герои шестого матча есть, но важнее, что «Баффало» после 1:3 не просто вернулся, а забил семь подряд. Далин — 1+4, Тэйдж Томпсон — 1+3, Джек Куинн — два гола в большинстве, Луукконен вышел вместо Лайона и остановил все 18 бросков. Это был не случайный камбэк, а полное переворачивание встречи.

Но как раз поэтому чистая победа «Баффало» не выглядит подарком. Да, седьмой матч дома, эмоциональный разгон после 8:3, шанс впервые с 2007 года выйти в финал конференции. Однако в этой серии домашний лёд вообще не выглядит железным аргументом. Даже штаб «Сэйбрз» после шестой игры признавал, что команда лучше чувствует себя в более простом, агрессивном выездном режиме.

У «Монреаля» же проблема не в том, что он проиграл. Проблема в том, что он проиграл такой матч, который уже держал в своих руках. 3:1 дома, потенциальный выход в финал Востока, трибуны на максимуме — и потом полный обвал. Добеш пропустил шесть шайб с 33 бросков и был заменён в третьем периоде. Для молодого вратаря и всей команды это тяжёлый багаж перед седьмой встречей. Да ещё и на выезде.

Впрочем, самое важное для ставки — обе команды сейчас слишком нестабильны в оборонительных отрезках и слишком опасны, когда игра открывается. «Монреаль» в шестой встрече забил три на первых четырёх бросках. «Баффало» в ответ забил семь подряд, как мы уже сказали. А в пятой встрече было 6:3. То есть последние два матча дали 20 шайб. И это не только пустые ворота или «мусорное» время.

Лезть в исход не хочется. «Баффало» ближе к проходу, но после такой серии один ранний гол «Монреаля» может снова развернуть психологию. А вот тотал больше 5.5 шайбы выглядит лучше всего в линии, на наш взгляд. Седьмой матч может начаться осторожно, однако первая ошибка почти наверняка сорвёт крышку.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.