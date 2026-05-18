МХК Спартак — Локо: прогноз на третий матч 18 мая 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Наш хоккей: экспресс на матчи финалов ВХЛ и МХЛ 18 мая 2026 года
Алексей Анисимов
Экспресс на российский хоккей 18 мая 2026 года
«Югра» — «Химик» и МХК «Спартак» — «Локо».

Финал Кубка Гагарина выдаётся зрелищным, но на этом отечественный хоккей не заканчивается. В МХЛ и ВХЛ тоже добрались до серий за трофей. Предлагаем вашему вниманию экспресс на матчи, которые пройдут сегодня, 18 мая.

Прогноз на второй матч «Югра» — «Химик»

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . Финал. 2-й матч
18 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч показал не превосходство «Югры», а цену микромоментов. Один большой штраф, две быстрые реализации — и вся игра перевернулась. При этом по объёму, броскам в створ и общей плотности «Химик» был на уровне. Во второй встрече «Югра» вряд ли полезет ломать всё с первых смен: при счёте 1-0 в серии важнее не отдать преимущество эмоционально.

«Химик» тоже не обязан бездумно раскрываться — серия длинная. Однако уезжать из Ханты-Мансийска при 0-2 будет очень неприятно. Поэтому у гостей будет соблазн лишить соперника воздуха. Пожалуй, мы будем ждать овертайм. Тем более что его давненько не было в очных встречах соперников.

Прогноз на третий матч МХК «Спартак» — «Локо»

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 3-й матч
18 мая 2026, понедельник. 19:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Серия только началась по большому счёту. Первый матч — 3:2 в пользу Ярославля, второй — 3:1 в пользу Москвы, баланс 1-1, переезд в столицу. Это уже не разведка, но ещё и не стадия, где команды закроются намертво и будут ждать чужой ошибки по 40 минут.

С другой стороны, слишком много голов тоже не предвидится. «Спартак» дома наверняка попробует поймать волну после выездной победы. А «Локо» ответит, ведь нельзя позволять действующему чемпиону поверить, что серия переходит под его контроль.

Базовый сценарий пока остаётся прежним — кто первым ошибётся, тот потом будет долго вылезать. Более нервная и менее стабильная молодёжка, конечно, подталкивает заиграть голы, но в данном случае эмоции рискуют превратиться в осторожность, борьбу у бортов и страх подарить сопернику быстрый гол.

  • Ставка 1: ничья в основное время во втором матче серии «Югра» — «Химик» за 3.94.
  • Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы в третьем матче серии МХК «Спартак» — «Локо» за 1.70.

Общий коэффициент: 3.94 х 1.70 = 6.69.

