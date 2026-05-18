«Арсенал» проходит тест на чемпиона, а в плей-офф НХЛ снова жарко

Сегодня, 18 мая, и в ночь на 19 мая не так уж много спортивных событий. Однако кое-что выбрать для экспресса всё-таки можно. В чемпионате Англии по футболу состоится матч «Арсенал» — «Бёрнли», а в плей-офф Национальной хоккейной лиги – встреча «Баффало» — «Монреаль».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Бёрнли»

Чемпионская гонка в английской Премьер-лиге вышла на финишную прямую. Сколько всего произошло после международной паузы! «Арсенал» быстро расплескал внушительное преимущество и позволил «Манчестер Сити» себя догнать. Подопечные Хосепа Гвардиолы на радостях тут же выдали инфарктную ничью с «Эвертоном». Всё снова в руках Микеля Артеты и его футболистов.

С ближайшим соперником откровенно повезло. Если сделают всё правильно, без вопросов заберут три очка. «Бёрнли» изначально считался аутсайдером сезона. Статус полностью оправдал. Обошёлся без ужасов «Вулверхэмптона», однако и за выживание боролся недолго. Ресурсы совсем не те, состав не позволяет рассчитывать на что-то вменяемое, а компенсировать дефицит тренерской работой или, допустим, чудесами вратаря не вышло.

«Арсенал» будет невероятно мотивирован! Куда уж больше. В родных стенах во встрече с таким соперником любой результат, кроме победы, вообще не поймут. Другое дело, что планка тотала видится завышенной. Меньше всего лондонцам нужен риск: не дай бог нарвёшься на контратаку или схватишь травму. Вероятно, сухая победа в духе 2:0 или даже 1:0 их полностью устроит.

Прогноз на матч «Баффало» — «Монреаль»

Седьмые матчи обычно осторожные, да. Но конкретно эта серия живёт не по учебнику. В пятой игре «Баффало» трижды вёл в первой половине матча, однако «Монреаль» каждый раз отвечал, а потом выиграл 6:3. В шестой уже «Канадиенс» получили идеальный старт: три гола на первых четырёх бросках, 3:1 к 11-й минуте, смена вратаря у «Сэйбрз». Но всё равно закончили 3:8! Это явно не про контроль.

Главные герои шестого матча есть, однако важнее то, что «Баффало» после 1:3 не просто вернулся, а забил семь подряд. Далин — 1+4, Тэйдж Томпсон — 1+3, Джек Куинн — два гола в большинстве, Луукконен вышел вместо Лайона и остановил все 18 бросков. Это был не случайный камбэк, а полное переворачивание матча.

Самое важное для ставки — обе команды сейчас слишком нестабильны в оборонительных отрезках и слишком опасны, когда игра открывается. Тотал больше 5.5 шайбы выглядит лучше всего в линии, на наш взгляд. Седьмой матч может начаться осторожно, однако первая же ошибка почти наверняка сорвёт крышку.

Экспресс на спорт 18 мая 2026 года

тотал меньше 3.5 гола в матче «Арсенал» — «Бёрнли» за 1.95. Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Баффало» — «Монреаль» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.90 = 3.70.