Верим в Мирру и в пару. Чего ждать от «Ролан Гаррос» — 2026

24 мая в Париже стартует второй турнир «Большого шлема» в сезоне — «Ролан Гаррос». Традиционно он пройдёт на грунте. Букмекеры выкатили линию на победителей турнира. Изучаем расклады и оцениваем шансы россиян.

Синнер не может проиграть?

В мужской сетке турнир лишился одного из своих двух главных фаворитов — Карлос Алькарас снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы кисти. Теперь букмекеры уверены — чемпионом станет Янник Синнер. Поставить на итальянца можно за 1.35.

Кто может составить ему конкуренцию? На Александра Зверева дают 9.00. Немец давно целится на турнир «Большого шлема», но в решающий момент не может показать свою лучшую игру. Шансы Новака Джоковича оценили в 13.00. Легендарный серб умеет подвести себя в наилучшем состоянии к важным турнирам, однако в этом году на грунте Новак выглядел слабовато.

20.00 дают на представителей молодого поколения — надежду французского тенниса Артюра Фиса и испанца Рафаэля Ходара. За 25.00 можно поставить на норвежца Каспера Рууда, а за 30.00 — на бразильца Жоао Фонсеку. Все они умеют играть на грунте, но есть вопросы по стабильности и умению пройти двухнедельный марафон без спадов.

Из россиян в линии есть Даниил Медведев (50.00) и Андрей Рублёв (100.00). Первый здорово для себя сыграл в Риме — даже взял сет у Синнера, несмотря на то что грунт для Даниила — непрофильное покрытие. Второй пытается перестроить свой теннис под руководством Марата Сафина. Получается пока с переменным успехом. Однако в лучшем состоянии Андрей способен пройти минимум до четвертьфинала.

Мирра поборется за победу

Если у мужчин есть явный фаворит, то в женской сетке всё не так очевидно. В фаворитах Арина Соболенко и Ига Швёнтек, но и та и другая сейчас не выглядят непобедимыми машинами. Белорусская теннисистка более уязвима на грунте, а Швёнтек и вовсе угодила в небольшой кризис. На любую из них можно поставить за 3.50.

Шансы Елены Рыбакиной оценили в 8.00. Грунт — не самое любимое покрытие казахстанской теннисистки, но она умеет играть на нём. Дальше в раскладах идут Коко Гауфф и Мирра Андреева, их шансы оценили в 10.00. Американка должна что-то сделать со своей второй подачей, количество двойных ошибок зашкаливает. Наша теннисистка же выглядит в последнее время хорошо, однако пока всё же уступает в опыте и стабильности главным претендентам. Тем не менее прорыв возможен в любой момент!

За чем ещё последить?

Линии на женский парный разряд пока что нет, но одними из фаворитов в нём будут Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они выигрывали серебро Олимпиады в Париже на этих самых кортах. В этом сезоне дуэт воссоединился и дошёл до финала на двух грунтовых «тысячниках» перед «Ролан Гаррос» — в Мадриде и Риме. Так что за игрой пары МиДи точно стоит последить.