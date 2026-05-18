«Челси» — «Тоттенхэм». Де Дзерби омрачит назначение Хаби Алонсо

19 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:15 мск.

Коэффициенты на матч «Челси» — «Тоттенхэм» 19 мая 2026 года

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.83. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.43. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»

Выборы главного неудачника Лондона нынешнего сезона продолжаются. «Вест Хэм» укрепил заявку и ненадолго отошёл в тень. Всё внимание на очную встречу докатившегося до реальной борьбы за выживание «Тоттенхэма» с «Челси», который начал сезон с победы в клубном чемпионате мира, а завершает среди обломков и воспоминаний о былом величии. Как вы там, Роман Аркадьевич?

Говорить о хоть каком-то выздоровлении несколько наивно. Ничья с «Ливерпулем» (1:1) на «Энфилде», конечно, является шагом вперёд. Если бы не два обстоятельства. Во-первых, мерсисайдцы нынче далеки от проектных мощностей, спотыкаются регулярно и на ком угодно. Во-вторых, до того лондонцы потерпели аж шесть поражений в АПЛ подряд. Не просто жуть — позорище.

Страшно сказать: с 7 февраля в чемпионате Англии одержали одну-единственную победу. 4:1 в гостях у «Астон Виллы» с внезапным хет-триком и результативной передачей Жоао Педро, а также одним результативным ударом Коула Палмера. В остальном — кошмар с редкими вкраплениями позитива в Кубке страны. Мечты о Лиге чемпионов выброшены в мусорную корзину: даже до шестой строчки не дотянуться.

Огоньком надежды стала новость о назначении на пост главного тренера Хаби Алонсо. Экс-тренер «Реала» подписал контракт с командой АПЛ. Вот только есть определённого рода сомнения относительно концовки сезона. С руководством и кучей игроков только предстоит разбираться, даром что впереди — лето. А вот у соперника есть конкретная мотивация.

Соседи по Лондону пожинают плоды увольнения Энджа Постекоглу, лихорадки в руководстве и тренерской чехарды. На фоне эпидемии травм рассчитывать на многое не приходилось, но не до такой же степени! Ещё совсем недавно располагались в зоне вылета. Приход Роберто Де Дзерби обеспечил укол адреналина. По крайней мере, вылезли из тройки худших.

И это ещё повезло, что «Вест Хэм» после ударного (на то они и «молотобойцы») отрезка с семью очками за три тура резко сбавил ход, потерпев два поражения всухую кряду. «Тоттенхэм» обязан поблагодарить «Брентфорд» и «Арсенал». Теперь можно дышать чуточку свободнее, другой столичный клуб по праву вышел в аутсайдеры битвы за выживание.

Давать прогнозы на такие матчи затруднительно: состояние обеих команд вызывает большие вопросы. Стабильностью и уверенностью тут даже близко не пахнет. А от того, чем пахнет, хочется поскорее зажать нос. Разумеется, в родных стенах «синие» идут фаворитами, не исключено, что назначение Алонсо поднимет настроение. Вот только, опять же, соперник крайне мотивирован. Предпочтём сыграть против линии: Х2 за 2.05 выглядит симпатично.

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.05.