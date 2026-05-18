«Борнмут» — «Манчестер Сити». «Арсенал» затаил дыхание

19 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Коэффициенты на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити» 19 мая 2026 года

Букмекеры видят фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.63. Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити»

В чемпионской гонке АПЛ настали определяющие дни: отныне всё может закончиться в любой момент, хватит одной осечки. «Манчестер Сити» по традиции выдал во второй половине сезона знатную победную серию. Вылетел из Лиги чемпионов, зато сокрушил всех подряд на внутренней арене. Среди прочих дважды досталось и «Арсеналу».

Для начала перетерпели лондонцев в финале Кубка английской лиги, нанеся им удар по психологии. После международной паузы добавили в АПЛ. Героически ликвидировали внушительное расстояние, сравнялись по очкам… и тут же на радостях потеряли очки с «Эвертоном». Конкурент подарком воспользовался. Больше ошибаться нельзя, хотя задача тяжелейшая. Иначе — серебро.

Во-первых, плотный календарь. «Арсенал» готовился в недельном цикле, ведь до финала Лиги чемпионов время ещё есть. А вот «Манчестер Сити» в субботу, 16 мая, сражался с «Челси» в финале Кубка Англии. Как вы понимаете, к таким матчам спустя рукава не отнесёшься. Во-вторых, впереди опаснейший соперник. Может, и вовсе самый опасный в стране на сегодня.

«Борнмут», во-первых, имел колоссальное преимущество во времени на подготовку. Предыдущий матч провёл 9 мая, когда на выезде одолел неуступчивый «Фулхэм» со счётом 1:0. Девять с половиной суток на отдых, восстановление, тренировочный процесс. Никаких кубков, дополнительных матчей и лишней нагрузки на футболистов. Сравните с ситуацией, в которой находился «Манчестер Сити». Небо и земля.

Во-вторых, и это гораздо важнее, подопечные Андони Ираолы в принципе чудо как хороши и опасны. Достаточно сказать, что в чемпионате Англии не проигрывают аж с 3 января. Да и там были чертовски достойные 2:3 с «Арсеналом» на своём поле. Мало кто забивает команде Артеты дважды. С тех пор провели в АПЛ 16 встреч — восемь побед и восемь ничьих. Забивали, как правило, в охотку.

А ведь «Манчестер Сити» предстоит обыгрывать такого оппонента на заказ. Иных опций нет. Задача, чего уж там, со звёздочкой. Хозяева всегда и везде действуют агрессивно: прессинг, вертикальный футбол, максимальные скорости. Справится ли фаворит с такими требованиями к физической подготовке — вопрос. Широкую ротацию в ключевые моменты сезона Гвардиола не практикует, а силы лидеров не бесконечны. Однако скучно тут быть не должно. Охранять кукурузу никто не станет. Берём тотал больше 3 голов за 1.82.

