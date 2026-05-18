«Фрайбург» — «Астон Вилла». Лига Европы — это он

20 мая состоится финальный матч Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Тюпраш» в Турции. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Фрайбург» — «Астон Вилла» 20 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество английскому клубу. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.78. Победа «Фрайбурга» оценивается коэффициентом 5.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Прогноз на матч Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»

Скромный, но гордый «Фрайбург» в шаге от попадания в Лигу чемпионов! И чемпионат Германии тут совсем не при делах. На внутренней арене похвастать нечем: из Кубка страны выбыли, а в Бундеслиге шестёрка фаворитов быстро ушла вперёд. Она и определяла, кому достанется путёвка в главный еврокубок, а кому останется довольствоваться утешительными призами.

Потому «Фрайбург» фактически всю вторую половину сезона в Бундеслиге не усердствовал. Проводил ротацию, сдержанно экспериментировал. Поставленного футбола и добротного состава хватило для того, чтобы тихо и спокойно финишировать в серединке турнирной таблицы. Акцент был сделан на выступление в Европе — и он полностью оправдался.

На общем этапе Лиги Европы лишний раз не шумели, однако планку держали. Несколько минимальных побед, надёжная оборона — готовый рецепт для попадания в восьмёрку сильнейших и пропуска стыков. Там пошли чудеса: в первой же стадии начали с поражения от «Генка» в Бельгии, после чего обернулись грозной силой. Смели соперника в родных стенах — 5:1.

В последующих четырёх матчах добыли три победы. «Сельту» вообще не заметили — 3:0 и 3:1. А в первом полуфинале уступили в Португалии «Браге» со счётом 1:2 из-за позднего гола, хотя смотрелись вообще не хуже. И что же? Дома быстро оказались в численном большинстве, уверенно доведя дело до прохода. 3:1. Впереди финальный босс!

А как ещё назвать Унаи Эмери? Лига Европы — это его территория. Тут испанца не остановишь. Англичане бодрым маршем прошли по турниру. Даже поражение в первом полуфинале от «Ноттингем Форест» (0:1) не остановило. На своём поле согнули оппонента в бараний рог — 4:0. Два мяча к исходу часа, потом ещё пара контрольных выстрелов в голову за три минуты. Вопрос снят, пишите письма.

Беда «Фрайбурга» в том, что соперник по финалу умеет ровно то же самое, только лучше. Заметно лучше. Выстроенная оборона, взаимопонимание, умелое применение прессинга, вертикальные атаки и стандарты. Немцы наверняка упрутся и дадут бой, но «Астон Вилла» банально на голову сильнее. Унаи Эмери не для того сбавлял обороты на финише АПЛ, чтобы остаться без любимого трофея в последний момент. П2 за 1.78.

