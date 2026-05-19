«Челси» после назначения Алонсо и погоня «Манчестер Сити» за «Арсеналом»

Сегодня, 19 мая, в чемпионате Англии по футболу пройдут оставшиеся встречи 37-го тура: «Челси» — «Тоттенхэм» и «Борнмут» — «Манчестер Сити». У «Челси» новый тренер – Хаби Алонсо. А «Манчестер Сити» пытается догнать «Арсенал» в чемпионской гонке.

Прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

Страшно сказать: с 7 февраля в чемпионате Англии «Челси» одержал одну-единственную победу. 4:1 в гостях у «Астон Виллы» с внезапным хет-триком и результативной передачей Жоао Педро, а также одним результативным ударом Коула Палмера. В остальном — кошмар с редкими вкраплениями позитива в Кубке страны. Мечты о Лиге чемпионов выброшены в мусорную корзину: даже до шестой строчки не дотянуться.

Огоньком надежды стала новость о назначении на пост главного тренера Хаби Алонсо. Экс-тренер «Реала» подписал контракт с командой АПЛ. Вот только есть определённого рода сомнения относительно концовки сезона. С руководством и кучей игроков только предстоит разбираться, даром что впереди — лето, контракт начнет действовать с 1 июля. А вот у соперника есть конкретная мотивация.

Приход Роберто Де Дзерби обеспечил укол адреналина. По крайней мере, «шпоры» вылезли из тройки худших. Стабильностью и уверенностью тут даже близко не пахнет у обеих команд. А от того, чем пахнет, хочется поскорее зажать нос. Разумеется, в родных стенах «синие» идут фаворитами, не исключено, что назначение Алонсо поднимет настроение. Вот только, опять же, соперник крайне мотивирован. Предпочтём сыграть против линии: Х2 за 2.05 выглядит симпатично.

Прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити»

В чемпионской гонке АПЛ настали определяющие дни: отныне всё может закончиться в любой момент, хватит одной осечки. «Манчестер Сити» по традиции выдал во второй половине сезона знатную победную серию. И тут же на радостях потерял очки с «Эвертоном». «Арсенал», главный и единственный конкурент, подарком воспользовался. Больше ошибаться нельзя, хотя задача тяжелейшая. Иначе — серебро.

А впереди опаснейший соперник. Может, и вовсе самый опасный в стране на сегодня. «Борнмут», во-первых, имел колоссальное преимущество во времени на подготовку. Предыдущий матч провёл 9 мая, когда на выезде одолел неуступчивый «Фулхэм» со счётом 1:0. Девять с половиной суток на отдых, восстановление, тренировочный процесс. Никаких кубков, дополнительных матчей и лишней нагрузки на футболистов. Сравните с ситуацией, в которой находился «Манчестер Сити». Небо и земля.

Во-вторых, и это гораздо важнее, подопечные Андони Ираолы в принципе чудо как хороши и опасны. Достаточно сказать, что в чемпионате Англии не проигрывали аж с 3 января. Да и там были чертовски нестыдные 2:3 с «Арсеналом» на своём поле. Широкую ротацию в ключевые моменты сезона Гвардиола не практикует, силы лидеров небесконечны. а вот такого соперника придётся обыгрывать на заказ. Кажется, скучно тут быть не должно. Охранять кукурузу никто не станет. Берём тотал больше 3 голов за 1.82.

Экспресс на матчи АПЛ 19 мая 2026 года

Ставка 1: «Тоттенхэм» не проиграет «Челси» за 2.05.

«Тоттенхэм» не проиграет «Челси» за 2.05. Ставка 2: тотал больше 3 голов в матче «Борнмут» — «Манчестер Сити» за 1.82.

Общий коэффициент: 2.05 х 1.82 = 3.73.