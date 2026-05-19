БАТЭ — «Динамо» Минск. А ведь когда-то «Баварию» обыгрывали

Спустя 14 лет после победы во встрече с мюнхенцами борисовчане идут в аутсайдерах.

20 мая состоится матч 8-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ — «Динамо» Минск. Игра пройдёт на стадионе «Борисов-Арена» в Борисове. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч БАТЭ — «Динамо» Минск 20 мая 2026 года

Букмекеры видят фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.03. Победа БАТЭ оценивается коэффициентом 4.05. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Динамо» Минск

На первый взгляд, вывеска по меркам славного чемпионата Беларуси замечательная. Однако не спешите с выводами: начинка может нехило удивить. Действующего чемпиона страны в этой паре не найти. Да и вообще, оба клуба знавали времена и получше. Справедливости ради, положение всё же существенно различается. Начнём с более сложного случая.

От БАТЭ осталось разве что славное имя. Шумные походы в еврокубках и победы в матчах с признанными европейскими грандами в Лиге чемпионов остались в далёком прошлом. В 2012 году клали на лопатки «Баварию», а теперь… Достаточно сказать, что медали в предыдущий раз брали в 2022 году (бронза), а чемпионами и вовсе не становились аж с 2018-го.

С тех пор результаты только проседают. Пятое место, восьмое, а в предыдущем сезоне вовсе финишировали 10-ми из 16 команд. Правда, плотность в середине турнирной таблицы оказалась довольно солидной, до четвёртой строчки не хватило 11 очков. Не так много по меркам 30 туров. Однако общая динамика понятна: плавно и вниз.

Минчане чувствуют себя куда более уверенно. По крайней мере, появляются в еврокубках. В прошлом году взяли серебро, отстав от «МЛ Витебск» на пять очков. Теперь снова располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от действующего чемпиона на одно очко. Единственное поражение потерпели как раз во встрече с лидером — 2:3 на своём поле, решающий мяч состоялся аж на 90+4-й минуте. Было очень близко!

Середняков и аутсайдеров минчане в подавляющем большинстве случаев обыгрывают, в том числе на выезде. И забивают довольно много. Не Бундеслига, конечно, но более чем добротно. БАТЭ в нынешнем состоянии в лучшем случае середняк, а то и ещё хуже: лишь пять очков после семи туров и третье с конца место в турнирной таблице. Совсем тоска. Так что фаворит очевиден.

Вот и личные встречи за последние годы намекают на успех динамовцев: у них три победы при одной ничьей в четырёх предыдущих встречах. Трижды забивали по два мяча, разок ограничились одним. На таком фоне не видим смысла мудрить: коэффициент на лобовую победу фаворита нестыдный, обойдёмся без докупки форы.

Ставка: «Динамо» Минск победит за 2.03.